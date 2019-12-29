تصميم مواقع انترنت بأسعار خيالية

امتلك موقع الكتروني كامل الأقسام الرئيسية بسعر 2020 ريال . - دومين وهوست مساحة 2 جيجا - موقع لغتين - لوحة تحكم سهلة الاستخدام - متوافق مع جميع الشاشات - مهيء للظهور على محركات البحث - ايميلات غير محدودة على دومين الموقع - اضافة اقسام لا نهائية بالموقع - اضافة صفحات لا نهائية بالموقع - تأمين الموقع برمجيا ضد الاختراق - تصميم خفيف التصفح على جميع المتصفحات - دعم فني مجاني لمدة شهر من تسليم الموقع - ضمان ضد عيوب البرمجة طوال فترة الاستضافة على سيرفرات الشركة