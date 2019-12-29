تصميم مواقع انترنت بأسعار خيالية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم مواقع انترنت بأسعار خيالية - في مكة السعودية

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امتلك موقع الكتروني كامل الأقسام الرئيسية بسعر 2020 ريال . - دومين وهوست مساحة 2 جيجا - موقع لغتين - لوحة تحكم سهلة الاستخدام - متوافق مع جميع الشاشات - مهيء للظهور على محركات البحث - ايميلات غير محدودة على دومين الموقع - اضافة اقسام لا نهائية بالموقع - اضافة صفحات لا نهائية بالموقع - تأمين الموقع برمجيا ضد الاختراق - تصميم خفيف التصفح على جميع المتصفحات - دعم فني مجاني لمدة شهر من تسليم الموقع - ضمان ضد عيوب البرمجة طوال فترة الاستضافة على سيرفرات الشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد نبيل
التليفون: 201126679941+

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العنوان: - جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053099
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صورة الاعلان: تصميم وتطوير مواقع انترنت وتطبيقات جوال - في مكة السعودية

تصميم وتطوير مواقع انترنت وتطبيقات جوال

(للبيع)

- في مكة السعودية

نحن في شركة شفترز نقوم بتصميم وتطوير مواقع الانترنت وتطبيقات الجوال لكافة المجالات وكل الاهتمامات بأ.
العنوان:

مكة - السعودية

2,020 ريال

29/12/2019
صورة الاعلان: تصميم وبرمجة واستضافة مواقع انترنت وتطبيقات جوال للاندرويد والايفون - في مكة السعودية

تصميم وبرمجة واستضافة مواقع انترنت وتطبيقات جوال للاندرويد والايفون

(للبيع)

- في مكة السعودية

تصميم وبرمجة واستضافة مواقع انترنت وتطبيقات جوال للاندرويد والايفون بأفضل جودة وانسب سعر واسرع وقت ت.
العنوان:

مكة - السعودية

2,020 ريال

22/12/2019
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