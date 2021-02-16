تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للبيع)
|نحن من أوائل الشركات المتخصصه في " تصميم تطبيقات الهواتف " لدينا سابقة اعمال في مصر والسعوديه والكويت وسلطنة عمان نعمل في أنواع متعدده من مجال التطبيقات مثل تطبيقات التجاره الالكترونيه والنقل والتوصيل والتعليم وكل أنواع التطبيقات و لدينا فريق عمل مميز ومدرب علي اعلي مستوي متخصص في " تصميم تطبيقات الهواتف " نستخدم احدث القنيات للمزيد عن. " تصميم تطبيقات الهواتف " يرجي زيارة موقعنا / للتواصل عبر الهاتف او الواتس 00201277773580
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada galal
|التليفون:
|01280114168
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|العنوان:
|october- egypt
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084691
2 جنيه