تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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نحن من أوائل الشركات المتخصصه في " تصميم تطبيقات الهواتف " لدينا سابقة اعمال في مصر والسعوديه والكويت وسلطنة عمان نعمل في أنواع متعدده من مجال التطبيقات مثل تطبيقات التجاره الالكترونيه والنقل والتوصيل والتعليم وكل أنواع التطبيقات و لدينا فريق عمل مميز ومدرب علي اعلي مستوي متخصص في " تصميم تطبيقات الهواتف " نستخدم احدث القنيات للمزيد عن. " تصميم تطبيقات الهواتف " يرجي زيارة موقعنا / للتواصل عبر الهاتف او الواتس 00201277773580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada galal
التليفون: 01280114168

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: october- egypt
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084691
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صورة الاعلان: تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه - في 6 أكتوبر مصر

تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحترافية ن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

2 جنيه

16/2/2021
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