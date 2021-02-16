تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للبيع)
|مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحترافية نستخدم أحدث وافضل التصاميم الجذابة واحدث التقنيات البرمجية ولنا خبره تزيد عن عشرة أعوام وسابقة اعمال تزيد عن الف موقع الكتروني وتعتبر شركة تك سوفت من اقدم شركات تصميم وتطوير مواقع الانترنت في مصر والوطن العربي حتي تمتد سابقة اعمالها ل دول كثيره منها السعودية والكويت والامارات وفرنسا وألمانيا وساطنة عمان للمزيد عن تصميم مواقع الانترنت مع تك سوفت للحلول الذكيه و تصميم مواقع الانترنت ومشاهدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada galal
|التليفون:
|01280114168
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|العنوان:
|october- egypt
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084011
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