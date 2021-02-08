تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه - في 6 أكتوبر مصر

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تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحترافية نستخدم أحدث وافضل التصاميم الجذابة واحدث التقنيات البرمجية ولنا خبره تزيد عن عشرة أعوام وسابقة اعمال تزيد عن الف موقع الكتروني وتعتبر شركة تك سوفت من اقدم شركات تصميم وتطوير مواقع الانترنت في مصر والوطن العربي حتي تمتد سابقة اعمالها ل دول كثيره منها السعودية والكويت والامارات وفرنسا وألمانيا وساطنة عمان للمزيد عن تصميم مواقع الانترنت مع تك سوفت للحلول الذكيه و تصميم مواقع الانترنت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada
التليفون: 01280114168

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: october- october
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083192
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره

(للإيجار)

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(2نوم+2ريسبشن+ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 ريال

8/2/2021
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: فني ميكانيكا صيانه مصاعد

فني ميكانيكا صيانه مصاعد

(فرصة عمل)

مطلوب فني ميكانيكا صيانه مصاعد للعمل بكبرى مصانع المصاعد بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( جده ) .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

متجر يونيفورم شركات الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
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صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

صور يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: Professional SAP FI Consultant

Professional SAP FI Consultant

(للبيع)

لو خريج محاسبة او بتشتغل في الحسابات فحضرتك في منافسة كبيرة في سوق العمل بالتالي محتاج تتميز بقدرات .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: Professional SAP MM Consultant

Professional SAP MM Consultant

(للبيع)

إذا كنت بتدرس او بتشتغل في مجال ال Supply chain او المشتريات والمخازن او حابب تعملcareer shift لمجال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: Professional SAP PP Consultant Track

Professional SAP PP Consultant Track

(للبيع)

📌لو بتشتغل في مجال التنصيع والانتاج او دراستك كانت بالانتاج او درست هندسة وحابب تعمل Shift ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: Professional SAP B1 Consultant Online

Professional SAP B1 Consultant Online

(للبيع)

بتبتدي الحكاية لما البيزنس بتاعك يكبر والتحديات كتير فأخيرا تقرر يبقي عندك سيستم علشان يسهل عليك شوي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12

مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12

(فرصة عمل)

مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12 ساعة 26 يوم عمل و4 ايام اجازه طول لا يقل عن 185 مؤهل عالي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

8/2/2021
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