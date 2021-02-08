(فرص)
|تصميم مواقع الانترنت | شركة تك سوفت للحلول الذكيه نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحترافية نستخدم أحدث وافضل التصاميم الجذابة واحدث التقنيات البرمجية ولنا خبره تزيد عن عشرة أعوام وسابقة اعمال تزيد عن الف موقع الكتروني وتعتبر شركة تك سوفت من اقدم شركات تصميم وتطوير مواقع الانترنت في مصر والوطن العربي حتي تمتد سابقة اعمالها ل دول كثيره منها السعودية والكويت والامارات وفرنسا وألمانيا وساطنة عمان للمزيد عن تصميم مواقع الانترنت مع تك سوفت للحلول الذكيه و تصميم مواقع الانترنت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01280114168
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|october- october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083192
600 ريال
775,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
40,000 جنيه