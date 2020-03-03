تصميم مواقع ألكترونية وموبايل أبلكيشن للشركات

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تفاصيل الإعلان
شركة Adam Marwan للبرمجه - تصميم مواقع ألكترونية - تصميم موبايل أبلكيشن - عمل حملات مموله لصفحتك - عمل جلسات تصوير لشركنتك ومنتجاتك . - أعلانات فيديو وأعلانات تلفزيونية - تسويق ألكتروني لشغلك للتواصل أ/ مروان 01100086582
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة Adam Marwan
التليفون: 01011670441

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2054988
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السعر
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صورة الاعلان: بفيو رائع على منطقة الأهرامات امتلك شقتك فى Sun Capital

بفيو رائع على منطقة الأهرامات امتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)

استمتع باجمل فيو وانت فى شقتك فى Sun Capital ع منطقة الاهرامات وقريب من المتحف المصرى الكبير ومطار س.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: اسكن فى كمبوند متكامل الخدمات فى 6 اكتوبر

اسكن فى كمبوند متكامل الخدمات فى 6 اكتوبر

(للتقسيط)

دلوقتى هتقدر تسكن فى كمبوند متكامل الخدمات فى 6 اكتوبر وسط اجمل المساحات الخضراء وكل خدماتك مطاعم وك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بأشيك شوارع مصر الجديده 250 متر أمام حديقه الميرلاند مباشره

شقه للبيع بأشيك شوارع مصر الجديده 250 متر أمام حديقه الميرلاند مباشره

(للبيع)

لصفوة المجتمع شقه مميزه بمصر الجديده امام حديقه الميرلاند مباشره مساحتها 250 متر مقسمة الي 3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقتك بأقل سعر امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية

شقتك بأقل سعر امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك شقتك امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبالقرب من المولات التجارية وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقتك بالقرب من ديزني لاند في العاصمة الادارية الجديدة

شقتك بالقرب من ديزني لاند في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادراية الجديدة واسكن بالقرب من ديزني لاند والمدينة الطبية واكبر شبكة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند GREEN AVENUE العاصمة الادارية

شقة للبيع بكمبوند GREEN AVENUE العاصمة الادارية

(للتقسيط)

شقة للبيع بمكان مميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند GREEN AVENUE بالقرب من النهر الاخضر والمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

3/3/2020
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صورة الاعلان: قريب من مسجد الفتاح العليم امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

قريب من مسجد الفتاح العليم امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة قريب من مسجد الفتاح العليم وفندق الماسة وحى السفار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

520,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: خليك قريب من كل خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت

خليك قريب من كل خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات كافيهات ونادى رياضى وجراجات لكل عمارة ومدارس وعيادات ط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

475,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: احجز مكانك مع ايوان باول سعر للمشروع بشارع التسعين

احجز مكانك مع ايوان باول سعر للمشروع بشارع التسعين

(للبيع)

الحق واحجز وحدتك باول سعر للمشروع مع ايوان والسويدي في التجمع 19500 للمتر شامل التكيفات والمطابخ سع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

19,500 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال

بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)

قريب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم و3 فنادق كبيرة ومول مصر وم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير مالى لكبرى شركات المقاولات بالسعودية

مطلوب مدير مالى لكبرى شركات المقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية تصنيف اول .:- مطلوب فورا :- #Fi.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدنى حاصل على كورس امن وسلامة للسعودية

مطلوب مهندس مدنى حاصل على كورس امن وسلامة للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.الرياض .:- #Safety_engineer #Sa.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

سيتم عمل المقابلة خلال 4 ايام شركة دعاية و اعلان بالسعودية *************************** تطلب مشرف ورش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مناديب مبيعات برخصة نقل خفيف سعودية لشركة مياة بالسعودية

مطلوب مناديب مبيعات برخصة نقل خفيف سعودية لشركة مياة بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع المياة بالسعودية.الرياض .:- #Sales_Representative #م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج الاعلاف

خطوط انتاج الاعلاف

(للبيع)

استلم مصنعك على التشغيل متوفر لدينا كافة طلبات من يرغب فى امتلاك مصانع العلف ولدينا افضل معدات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

893 جنيه

3/3/2020
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