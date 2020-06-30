(للبيع)
|تصميم متاجر الكترونية متكاملة تبحث عن طريقة سريعة ومميزة لعرض منتجاتك بشكل كامل وبأقل جهد ؟! ولذلك لابد من تصميم متجر الكتروني لعرض كافة الخدمات والمنتجات التي تخص عملك وتحقيق أكبر عائد ممكن . تعمل شركة كيوبالي على توفير كافة الخدمات التي يحتاج اليها المتجر من تصميم وبرمجة وباعلى مستوى من الكفاءة والدقة وباستخدام احدث الاساليب والافكارالتي تجعل متجرك مميزا وذات طابع عصري . توفير طريقة دفع اَمنة ومعتمدة لدى كافة البنوك . عرض غير محدود للمنتجات بطريقة مميزة وحديثة . www.qpali.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية
|التليفون:
|0599380061
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|العنوان:
|مقر الشركة : برج رام الله الطابق الثالث _شارع النزهة بجانب مكتبة رام الله الرئيسية .- Ramallah, الضفة الغربية
الضفة الغربية - فلسطين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دولار
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062387
600 دولار