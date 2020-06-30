تصميم متاجر الكترونية متكاملة

(للبيع)

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فلسطين (الضفة الغربية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصميم متاجر الكترونية متكاملة تبحث عن طريقة سريعة ومميزة لعرض منتجاتك بشكل كامل وبأقل جهد ؟! ولذلك لابد من تصميم متجر الكتروني لعرض كافة الخدمات والمنتجات التي تخص عملك وتحقيق أكبر عائد ممكن . تعمل شركة كيوبالي على توفير كافة الخدمات التي يحتاج اليها المتجر من تصميم وبرمجة وباعلى مستوى من الكفاءة والدقة وباستخدام احدث الاساليب والافكارالتي تجعل متجرك مميزا وذات طابع عصري . توفير طريقة دفع اَمنة ومعتمدة لدى كافة البنوك . عرض غير محدود للمنتجات بطريقة مميزة وحديثة . www.qpali.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية
التليفون: 0599380061

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مقر الشركة : برج رام الله الطابق الثالث _شارع النزهة بجانب مكتبة رام الله الرئيسية .- Ramallah, الضفة الغربية
الضفة الغربية -

فلسطين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 دولار
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062387
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صورة الاعلان: برمجة تطبيقات الهواتف الذكية - في الضفة الغربية فلسطين

برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

(للبيع)

- في الضفة الغربية فلسطين

برمجة تطبيقات الهواتف الذكية "التطبيق اداة سريعة وحديثة تساعدك على تطوير نطاق عملك محلياً وعالم.

600 دولار

30/6/2020
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