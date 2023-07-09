تصميم ديكور 3D افضل التصاميم الداخلية والخارجية

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Jordan (Amman) [ Change location ]

Ad Information
يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اعمال ديكور - فلل - قصور - صالة افراح - غرف نوم -غرفة احتماع - مطابخ - غرفة جلوس - تصميم داخلي - لطلب تصميم واجهة او تصميم ديكورات داخلية وخارجية يوجد دفع عربون لضمان الجدية يرجى الاتصال عـلـى الأرقـام المـدونـة أدنـاه أو مراسلتنا علـى وتس اب موبايل : 00962775335344
Contact The Advertiser:
Contact Name: محمود
Telephone: 00962775335344

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Location: -- -
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240752
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Posting Date
Ad Photo: مؤسسة فراس لأعمال البناء التشطيبات والديكورات بالاقساط - in Amman Jordan

مؤسسة فراس لأعمال البناء التشطيبات والديكورات بالاقساط

(For Sale)

- in Amman Jordan

تنفيذ جميع الأعمال البناء التشطيبات والديكورات تسلم مفتاح بالاقساط بسعر الكاش دفعه 50٪ نقدا ال.
Location:

Amman - Jordan

100 Dinar

9/7/2023
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