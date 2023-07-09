تصميم ديكور 3D افضل التصاميم الداخلية والخارجية

(Job Opportunity)
|يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اعمال ديكور - فلل - قصور - صالة افراح - غرف نوم -غرفة احتماع - مطابخ - غرفة جلوس - تصميم داخلي - لطلب تصميم واجهة او تصميم ديكورات داخلية وخارجية يوجد دفع عربون لضمان الجدية يرجى الاتصال عـلـى الأرقـام المـدونـة أدنـاه أو مراسلتنا علـى وتس اب موبايل : 00962775335344
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|محمود
|Telephone:
|00962775335344
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|-- -
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240752
100 Dinar