تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

(طلب عمل)
|يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة و الراحة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اسعار مميزة مع إمكانية طلب نماذج اضافية باسعار رمزية يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب: 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو عمر
|التليفون:
|00962786774697
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|العنوان:
|عمان- عمان
نجران - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050015
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6 ريال
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4 ريال
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3 ريال
6 ريال
4 ريال
5 ريال
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2 ريال
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