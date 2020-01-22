تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة و الراحة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اسعار مميزة مع إمكانية طلب نماذج اضافية باسعار رمزية يوجد دفع عربون لضمان الجدية ​للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب: 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو عمر
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عمان- عمان
نجران -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050015
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معلم متميز متابعة وتاسيس شرق الرياض

معلم متميز متابعة وتاسيس شرق الرياض

(طلب عمل)

مشرف تربوي . معلم متميز. شرق الرياض. العمر 49 خبرة 28 عام بالمنهج السعودى والمصرى .لمتابعة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة مخفية

كاميرات مراقبة مخفية

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM-6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من الأما.
العنوان:

القصيم - السعودية

6 ريال

22/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه

كاميرات مراقبه

(للبيع)

افضل الاسعار على كاميرات المراقبه ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبه وايرلس وكا.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

22/1/2020
صورة الاعلان: بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

(للبيع)

بوابات تفتيش وفحص الاشخاص للكشف عن المعادن والممنوعات والمخدرات والاسلحة توضع فى المطارات و الفنادق .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: كاشير

كاشير

(للبيع)

اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود تعمل على سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات .
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: بوبات الكترونية لمواقف السيارات

بوبات الكترونية لمواقف السيارات

(للبيع)

توفر مؤسسة رحاب التنمية بوابة مواقف السيارات للتحكم في دخول وخروج السيارات من المواقف آليا من خلال ن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/1/2020
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صورة الاعلان: اجهزة مناداه النادل

اجهزة مناداه النادل

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة تريب صفوف الانتظار جهاز متكامل يساعد على العمل و خدمة .
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: احبار طابعات كروت بلاستيكية

احبار طابعات كروت بلاستيكية

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية أحبار طابعات كروت بلاستيكية بجميع الأنواع و الماركات ومتوفر الان حبر طابعات .
العنوان:

الرياض - السعودية

6 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: مصدات هيدروكلية

مصدات هيدروكلية

(للبيع)

دم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية مصدات أمنية وحواجز شوكية توريد وتركيب مصدة أرضية صناعة وطنية ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: طابعة كروت

طابعة كروت

(للبيع)

[4:04 PM, 1/11/2020] جمال تصميم جرافيك الشركه السعوديه: للتواصل واتساب 0501777179 [4:14 PM, 1/11/202.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: اقفال فنادق الكترونيه

اقفال فنادق الكترونيه

(للبيع)

قفال الفنادق والكوالين Security Locks , Hotel Locks وموفرات الكهرباء Locks hotels saving electricity.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: بوابات جراج اوتوماتيكيه

بوابات جراج اوتوماتيكيه

(للبيع)

متوفر لدينا توريد وتركيب بوابات التحكم لدخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شا.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

20/1/2020
صورة الاعلان: مهندس معماري وديكور

مهندس معماري وديكور

(طلب عمل)

أنا مهندس معماري وتصميم داخلي خبرة 8 سنوات في المخططات والاظهار المعماري والديكوري بأعلى جودة أبحث ع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء

دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء

(للبيع)

دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء الأن في المدينة المنورة .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: شحن دولي بحري بري جوي

شحن دولي بحري بري جوي

(فرص)

شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل الشحن الدولي /بحري – بري – جوي/ خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب ون.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2020
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