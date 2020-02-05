تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX :حجر-كسر رخام-بروفايل

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX :حجر-كسر رخام-بروفايل - في نجران السعودية

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يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D تصميم ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة و الراحة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اسعار مميزة مع إمكانية طلب نماذج اضافية باسعار رمزية يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبو عمر
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عمان- عمان
نجران -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051660
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

بادر بالتواصل لأن العروض المميزة جدااا لا تتكرر كثيرا للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008

للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008

(للبيع)

للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200e الطول 13متر و60 سم . ع.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: طابعه كروت بلاستيكيه

طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)

يتوفر لدينا طابعة الكروت البلاستيكية بطباعة الكروت للموظفين وبطاقات الضمان للأجهزة والمنتجات وغيرها .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

5 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليكيه العموديه

المصدات الهيدروليكيه العموديه

(للبيع)

المصدات الهيدروليكية العمودية تشكل حماية للأماكن التي يحتمل تعرضها للإعتداءات. حيث يمكن إستخدامها في.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: بوابات جراجات الالكترونيه

بوابات جراجات الالكترونيه

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شاملة ذراع 3متر ومتوفر بوابات حتى 6.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: جهاز الاكس راي

جهاز الاكس راي

(للبيع)

اصبح جهاز الX_RAY كاشف الشنط والحقائب احمد عوامل التامين الرئيسيه قى كل المنشئآت الهامه فهو مفيدللمو.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

5/2/2020
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صورة الاعلان: اجهزة تفتيش الشنط

اجهزة تفتيش الشنط

(للبيع)

نوفر لكم احدث أجهزة تفتيش الحقائب التي تساعدك في الكشف عن المخاطر و الأسلحة والمتفجرات للحد من عمليا.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة انتظار العملاء

اجهزة انتظار العملاء

(للبيع)

بادر في شراء منتجانا الذى يساعدك في خدمة العملاء وتنظيمهم وهو أجهزة انتظار العملاء مما يوفر لك وقت ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك ومواقع الكتروني تعريفي بشرك

تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك ومواقع الكتروني تعريفي بشرك

(للبيع)

ومواقع الكتروني تعريفي بشركتك ادارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي نصمم لك عناصر الهوية كاملة (الشعا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور و انصارف

جهاز حضور و انصارف

(للبيع)

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد

بوابات دخول الافراد

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى .
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود Zebra

طابعة الباركود Zebra

(للبيع)

طابعة الباركود Zebra إن كنت صاحب نشاط تجاي يتعلق بالبيع والشراء للجمهور سوبر ماركت صيدليات ممتجر ملا.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 دولار

4/2/2020
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

حان الوقت كي تلتحق بعصر التكنولوجيا شاشت تفاعليه ذكية وجذابه للمعارض والفنادق والانشطة التفاعليه تسه.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

4/2/2020
صورة الاعلان: تدريس لغة إنجليزية

تدريس لغة إنجليزية

(فرص)

تأسيس مهارات اللغة الإنجليزية للمبتدئين و الطلاب في جميع المراحل التعليمية و السنة التحضيرية و دارسي.
العنوان:

تبوك - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D MAX

مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D MAX

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم ديكور واجهات كلادينج-محطات وقود-واجهات فنادق تقديم صور عالية الدقة إ.
القسم: 

500 ريال

4/2/2020
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