تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX :حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)
|يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D تصميم ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة و الراحة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اسعار مميزة مع إمكانية طلب نماذج اضافية باسعار رمزية يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب : 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو عمر
|التليفون:
|00962786774697
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عمان- عمان
نجران - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051660
1 ريال
1 ريال
5 ريال
3 ريال
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5 دولار
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5 دولار
5 دولار
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500 ريال