تصميم ديكور واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل - في الرياض السعودية

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يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة و الراحة تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اسعار مميزة مع إمكانية طلب نماذج اضافية باسعار رمزية للتواصل و الاستفسار جوال/واتس اب: 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abomar
التليفون: 00962786774697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: amman- amman
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114794
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

(طلب عمل)

شركة تبادر للمقاولات تاسست منذ عام 2011 بمدينة الرياض حى الصحافة وتخصصت منذ انطلاقها بأعمال الانشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

معلمة خصوصية للتأسيس وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء ومتابعة المواد رياضيات انجليزي علوم للمراح.
العنوان:

تبوك - السعودية

85 ريال

9/12/2021
صورة الاعلان: يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه

يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه

(للبيع)

يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه و يوجد تخليص رخصة البلديه و تصريح الدفاع المدني و تركيب ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه

يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه

(للبيع)

يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه و يوجد تخليص رخصة البلديه و تصريح الدفاع المدني و تركيب ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: مدرس خصوصى لتدريس مادة الفيزياء و الاحصاء والدوائر الكهربية

مدرس خصوصى لتدريس مادة الفيزياء و الاحصاء والدوائر الكهربية

(فرص)

مدرس خصوصى لتدريس مادة الفيزياء و الاحصاء والدوائر الكهربية للمرحلة الثانوية والجامعية بجميع مستويات.
العنوان:

حائل - السعودية

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليك والحواجز الشوكية

المصدات الهيدروليك والحواجز الشوكية

(للبيع)

تبحث الشركات الكبرى والمنشآت الحيوية عن أدوات لتفعيل الحماية الأمنية ولتنظيم الحركة بها ومن اهم هذه .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب تريلات للنقل

مطلوب تريلات للنقل

(للشراء (مطلوب))

مطلوب تريلات للنقل من المدينة المنورة الى الوجه - تبوك - الجوف - الطائف مطلوب سائقو شاحنات 05355020.

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلي الحديثة

شاشات العرض التفاعلي الحديثة

(للبيع)

ما هي الشاشات التفاعلية ؟ الشاشات التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون , وذلك من.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

4/12/2021
صورة الاعلان: شركة نقل عفش بالمدينة المنورة خصم 35%

شركة نقل عفش بالمدينة المنورة خصم 35%

(فرص)

شركة نقل عفش في المدينة المنورة متخصصة فى خدمات نقل عفش وتخزين وتغليف اثاث من تفكيك وإعادة تجميع تر.

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2/12/2021
صورة الاعلان: شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم25%

شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم25%

(فرص)

افضل شركة نقل عفش شرق الرياض متخصصة بجميع خدمات نقل الاثاث بعناية واهتمام ويتم التغليف وترقيم للغرف .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: شركة سعودية مصنفة تبحث عن شريك في مجال المقاولات

شركة سعودية مصنفة تبحث عن شريك في مجال المقاولات

(فرصة عمل)

مطلوب رجل لديه خبرة بالمقاولات وعلاقات جيدة صادق وامين قد عمل في مجال المقاولات 0554811515.

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية

ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للمحلات التجارية منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلا.

1 ريال

1/12/2021
صورة الاعلان: خيام و بيوت شعر ملكية بالرياض بخصم 25 %

خيام و بيوت شعر ملكية بالرياض بخصم 25 %

(فرص)

فى شركة الخيام للمظلات بتقدم افضل خدمات استثنائية وذلك من خلال التركيز على فهم احتياجات عملائنا وتلب.
العنوان:

الرياض - السعودية

50 ريال

30/11/2021
صورة الاعلان: موقع المصمم شركة المصمم شريك إلكتروني رائع للوصول للنجاح الذي تسعى له

موقع المصمم شركة المصمم شريك إلكتروني رائع للوصول للنجاح الذي تسعى له

(للبيع)

موقع المصمم شركة المصمم شريك إلكتروني رائع للوصول للنجاح الذي تسعى له ، في مجال التسويق الإلكتروني خ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

30/11/2021
صورة الاعلان: شاشات اعرض التفاعلية

شاشات اعرض التفاعلية

(للبيع)

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/11/2021
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