تصميم ديكور واجهات ألمنيوم 3D MAX

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات ألمنيوم 3D MAX - في القصيم السعودية

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تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. تقديم افكار عصرية قابلة للتنفيذ مع مراعاة تكاليف التنفيذ نقديم صور 3D جودة عالية التزام بالمواعيد مع امكانية التعديل إمكانية التعديل على التصميم الخدمة مقدمة تصميم فقط بدون تنفيذ يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل يمكن الاتصال على الرقم جوال/ واتس اب : 00962786774697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبو عمر
التليفون: 00962786774697

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العنوان: عمان- عمان
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ريال
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054464
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض جميع المراحل

معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض جميع المراحل

(فرصة عمل)

معلمة رياضيات وانجليزي بالرياض متخصصة في تدريس طالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة جميع المر.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

28/2/2020
صورة الاعلان: طابعات كروت بلاستيكية

طابعات كروت بلاستيكية

(للبيع)

عرض خاص على طابعة الكروت البلاستيكية محمولة ومتميزة ومناسبه لمندوبي المبيعات المتنقلون مما توفر لهم .
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القصيم - السعودية
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28/2/2020
صورة الاعلان: كتابة اسماء ومخطوطات وعناوين كتب بالخط العربي

كتابة اسماء ومخطوطات وعناوين كتب بالخط العربي

(للبيع)

أقوم بكتابة المخطوطات بكافة أنواعها بالخط العربى الأصيل وبكافة الخطوط وبطريقة يدوية تماما . * كتابة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة استدعاء النادل

اجهزة استدعاء النادل

(للبيع)

لاصحاب المطاعم والكافيهات حل التواصل اللاسلكي (اجهزة مناداه النادل)يحتوي على 3اوامر (ازرار) طلب حضور.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: تصميم مواقع انترنت

تصميم مواقع انترنت

(للبيع)

نحن شركة متخصصة في مجال تصميم مواقع الانترنت بأسعار تنافسية وجودة عالية . اغتنم العرض واحصل على مو.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: استقدام عمالة من جميع الجنسيات

استقدام عمالة من جميع الجنسيات

(للبيع)

الان ولفتره محدودة استخراج تاشيرات مهنيةجميع النطاقات جميع الانشطة تاسيس توسع اي عددجميع الجنسيات .
العنوان:

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القسم: 

اتصل

26/2/2020
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صورة الاعلان: رأس شاحنة مرسيدس بحالة نظيفة جدا للبيع بسعر مميز

رأس شاحنة مرسيدس بحالة نظيفة جدا للبيع بسعر مميز

(للبيع)

رأس شاحنة مرسيدس بحالة نظيفة جدا للبيع بسعر مميز رقم العرض هو 221137 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 مو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 بحالة ممتازة

للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 بحالة ممتازة

(للبيع)

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العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية

براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية

(للبيع)

براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية رقم العرض هو 29055 برادة لامبيريت مع مبرد كار.

1 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور محلات تجارية - مطاعم- كوفي شوب 3D Max

تصميم ديكور محلات تجارية - مطاعم- كوفي شوب 3D Max

(طلب عمل)

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العنوان:

نجران - السعودية

500 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: بوابات امنية لكشف المعادن

بوابات امنية لكشف المعادن

(للبيع)

لدينا أفضل الأسعار على بوابات كشف المعادن المناسبة للهيئات والأجهزة الحكومية والفنادق والأماكن الحسا.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود الحراري

طابعة الباركود الحراري

(للبيع)

افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل ب.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: شاشات دعايه واعلان

شاشات دعايه واعلان

(للبيع)

شاشات عرض الدعاية والاعلان والمنتجات والعلامات التجارية والعروض . فروعنا في المملكة العربية السعودية.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: جهاز لتتبع ومراقبة المركبات اعلي تقنيه لاجهزه

جهاز لتتبع ومراقبة المركبات اعلي تقنيه لاجهزه

(للبيع)

الموصفات: -جهاز مراقبة وتتبع بكامرتين امامبه للطريق وخليفه للسائق. -عدسة خارجيةالوان وعدسةداخليةابيض.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك

تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك

(فرصة عمل)

ومواقع الكتروني تعريفي بشركتك ادارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي نصمم لك عناصر الهوية كاملة (الشع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/2/2020
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