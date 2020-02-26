تصميم ديكور محلات تجارية - مطاعم- كوفي شوب 3D Max

(طلب عمل)
|تصميم ديكور محال تجارية كوفي شوب- مطاعم-عصائر-محامص-محلات تمور- محلات البسة-معارض نقدم لكم اجمل الافكار العصرية لمشروعكم التجاري تصميم ديكورات حديثة - كلاسيكية - تراثية. تقديم افكار عصرية مميزة و راقية تجمع بين الإبداع والفخامة و الراحة أسعار مميزة مع إمكانية طلب نماذج اضافية باسعار رمزية. تقديم صور 3D عالية الدقة مع إمكانية التعديل على التصميم. مستعدون للتعاون مع الافراد و الشركات . يوجد دفع عربون لضمان الجدية للتواصل و الاستفسار جوال + واتس اب : 00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aboomar
|التليفون:
|00962786774697
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|العنوان:
|عمان- عمان
نجران - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054213
1 ريال
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1 ريال
550 ريال
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