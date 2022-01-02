تصميم ديكورات داخلية فلل - محلات تجارية

(طلب عمل)
|تصميم ديكورات داخلية(قصور-فلل-مكاتب-محلات تجارية.) تصميم ديكورات خارجية (واجهات فلل - حدائق. ) تصميم ديكورات كلاسيك-موديرن-كلاسيك حديث نقدم صور احترافية للتصميم إضافة الى التعديل على التصميم إمكانية عملة مخططات تنفيذية بشرط توفر ملف اتوكاد يتم التصميم بإستخدام برامج 3D و ليس فوتوشوب الاسعار لتصميم الداخلي من 20 ريال حتى 35 ريال لكل 1 متر مربع اسعار التصميم الخارجي 500 ريال -900 ريال للواجهة الواحدة على شارع واحد. يوجد دفع عربون لضمان الجدية. لمزيد من المعلومات يمكن التواصل :00962786774697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abomar
|التليفون:
|00962786774697
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|العنوان:
|amman- amman
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117636
1 ريال
1 ريال
500 ريال
500 ريال
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200 ريال
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15 ريال
6 ريال
100 ريال
100 ريال
800 جنيه
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