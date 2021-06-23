تصميم جرافيك وتصميم شعارات وهوية تجارية للشركات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تفاوت تكلفة تصميم شعار أو لوجو تبعا لعدة متغيرات منها على سبيل المثال لا الحصر خبرات المصمم القائم على التصميم، شركة ناب للدعاية اتصل الان 01123986926
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ناب للدعاية والاعلان
التليفون: 01123986926

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المريوطية- ابراج الفيصلية
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 دولار
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097711
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فني موقع

مطلوب فني موقع

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل فى الموقع " فنى " الشركة تتولى تدريبه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: ماكينة غسيل رولات

ماكينة غسيل رولات

(للبيع)

ماكينة غسيل رولات المانى أستعمال خارج اتصال على 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

أسوان - مصر

1,000 يورو

23/6/2021
صورة الاعلان: مدافن للبيع 6اكتوبر

مدافن للبيع 6اكتوبر

(للبيع)

مدفن جديد للبيع بمقابر 8اكتوبر - مساحة 40متر - موقع متميز - رخصة رسمية من جهاز 6اكتوبر 01001997096.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

430,000 جنيه

23/6/2021
صورة الاعلان: اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: #مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق • (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: اكواب ورقية

اكواب ورقية

(للبيع)

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كري.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/6/2021
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صورة الاعلان: مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

22/6/2021
صورة الاعلان: موظفات مصريات للعمل

موظفات مصريات للعمل

(فرصة عمل)

شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات مصريات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين يفضل من سكان الجيزة السن من 25 :.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

22/6/2021
صورة الاعلان: تجهيز مناطق العاب الاطفال

تجهيز مناطق العاب الاطفال

(للبيع)

ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

الاستثمار الافضل لعربيتك في كبري شركات المقاولات

(للإيجار)

****مطلوب سيارات للايجار موديل 2020 - 2021 عقد سنوى ضمانات موثقة ايجار شهري ثابت ملف كامل بمواعيد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,500 جنيه

22/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شريكات المقاولات ومصانع الخرسانة الجهزة بالمملكة العربيه السعوديه (مدينة جدة ) : سائق.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/6/2021
صورة الاعلان: صيدلية للبيع بحدائق الاهرام موقع راقى

صيدلية للبيع بحدائق الاهرام موقع راقى

(للبيع)

صيدلية 45م تشطيب س لوكس بها مدرجة ومعمل وحمام وتكييف وسيستم كاميرات موقع راقى قريبة من شارع الجيش ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

22/6/2021
صورة الاعلان: باور بانك 20 الف امبير joyroom

باور بانك 20 الف امبير joyroom

(للبيع)

باور بانك 20 الف امبير ماركه joyroom استعمال بسيط حاله جيده .
العنوان:

القاهرة - مصر

220 جنيه

22/6/2021
صورة الاعلان: جهاز ضبط زوايا بلوتوث وارد الخارج للبيع

جهاز ضبط زوايا بلوتوث وارد الخارج للبيع

(للبيع)

جهاز ضبط زوايا بلوتوث وارد الامارات معاه كمبيوتر وكيبورد وطباعة وأحبار وعواكس وجميع مشتملاته وكوريك .
العنوان:

القاهرة - مصر

190 جنيه

21/6/2021
صورة الاعلان: للبيع سيارة BMW 316i

للبيع سيارة BMW 316i

(للبيع)

للبيع سيارة BMW 316i موديل 2009 206000 كيلو فابريقه بالكامل لون أسود مرور الشيخ زايد رخصة حتى شهر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/6/2021
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