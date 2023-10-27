تصميم تطبيق متجر الكتروني – مع تك سوفت – Tech Soft

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Ad Photo: تصميم تطبيق متجر الكتروني – مع تك سوفت – Tech Soft - in Giza Egypt

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•الآن . مع شركة تك سوفت للحلو الذكية . يمكنك تصميم تطبيق متجر الكتروني ( على الاندرويد والأيفون أو موقع متجر الكتروني متكامل ) للمزيد عن تصميم المتاجر الالكترونية يرجي زيارة موقعنا / -للاستفسار من داخل مصر اتصل بنا على 01277773580 -أو من خارج مصر على 00201277773580 -أو على الواتساب على نفس الرقم -للتواصل عن طريق البريد الالكتروني tec.soft.smart@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: tech soft
Telephone: 01277773580

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الجيزة مصر- مدينة 6 اكتوبر
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247433
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Price
Posting Date
Ad Photo: استئجارأتوبيس تويوتا كوستر 24 في القاهرة

استئجارأتوبيس تويوتا كوستر 24 في القاهرة

(For Rent)

ايجار تويوتا كوستر سياحي: 01003203210 راحة الركاب: المقاعد مريحة ومجهزة بأحزمة أمان لضمان راحة الركا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: تاجير هيونداي اتش وان للمطار

تاجير هيونداي اتش وان للمطار

(For Rent)

يعد استئجار فان هيونداى 7 راكب للمطار 01003203210خيارًا مثاليًا للمسافرين الذين يبحثون عن وسيلة نقل .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: تاجير ميكروباص تويوتا هايس _ 14 راكب

تاجير ميكروباص تويوتا هايس _ 14 راكب

(For Rent)

ايجار تويوتا هايس : 01003203210 استئجار ميكروباص تويوتا سياحي لـ 14 فرد هو الحلا المناسب لجعل رحلتك .
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين المطار _ رانج روفر

ايجار ليموزين المطار _ رانج روفر

(For Rent)

01100091997 تأجير سيارات رانج روفر: فاخرة وقوة مذهلة! استعد لتحقيق تجربة قيادة لا مثيل لها مع تأجير.
Location:

Cairo - Egypt

250 Dollar

27/10/2023
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(For Rent)

هل تبحث عن تجربة ايجار فاخرة ومميزة؟ توقف البحث، لأننا في شركة ليموزين نصار نقدم لك أفضل خيار! في ع.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/10/2023
Ad Photo: تأجير سيارة تويوتا فورتشنر: مزيج من الأناقة والأداء

تأجير سيارة تويوتا فورتشنر: مزيج من الأناقة والأداء

(For Rent)

إذا كنت تبحث عن تجربة سفر مميزة تجمع بين الأناقة والأداء القوي 01003203210، فإن تأجير سيارة تويوتا ف.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: تاجير سيارة مرسيدس فاخرة

تاجير سيارة مرسيدس فاخرة

(For Rent)

1. التصميم الفاخر: تتميز سيارات مرسيدس بتصميم داخلي وخارجي فاخر01003203210. توفر مقصورة مرسيدس الداخ.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: إيجار سيارة هيونداي النترا بالسائق: تجربة السفر المثالية

إيجار سيارة هيونداي النترا بالسائق: تجربة السفر المثالية

(For Rent)

تعد سيارة هيونداي النترا واحدة من الخيارات الأكثر شيوعًا والموفرة للوقود في عالم تأجير السيارات0100.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

27/10/2023
Ad Photo: ليموزين - ايجار سيارات زفاف

ليموزين - ايجار سيارات زفاف

(For Rent)

يوم الزفاف هو أحد أهم الأيام في حياة العروسين، ونحن ندرك أنه من المهم جدًا أن يؤدي كل شيء لسبب ما لس.
Location:

Giza - Egypt

1,000 Pound

27/10/2023
Ad Photo: ليموزين - ايجار سيارات زفاف

ليموزين - ايجار سيارات زفاف

(For Rent)

يوم الزفاف هو أحد أهم الأيام في حياة العروسين، ونحن ندرك أنه من المهم جدًا أن يؤدي كل شيء لسبب ما لس.
Location:

Giza - Egypt

1,000 Pound

27/10/2023
Ad Photo: خدمات المطار - ايجار ليموزين مطار القاهرة

خدمات المطار - ايجار ليموزين مطار القاهرة

(For Rent)

إذا كنت تخطط للسفر مع الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء، فإن تأجير سيارة 7 ركاب هو الخيار المثالي. نحن .
Location:

Giza - Egypt

500 Pound

27/10/2023
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(For Sale)

_مصنع2800 م على مستوى عالى من التشطيبات جمالون ارتفاع 8متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه ارضيه صناعيه .
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: إيجار ميني باص ميتسوبيشي: الراحة والأداء في رحلتك!

إيجار ميني باص ميتسوبيشي: الراحة والأداء في رحلتك!

(For Rent)

شركة ليموزين بداية لايجار السيارات والنقل السياحي | 01014555692 ايجار نقل سياحي , شركة نقل سياحي , .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

26/10/2023
Ad Photo: مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة

مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة

(Job Opportunity)

مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
Location:

Cairo - Egypt

Call

26/10/2023
Ad Photo: من شركه تورست e200 ايجار مرسيدس

من شركه تورست e200 ايجار مرسيدس

(For Rent)

ايجار سيارات مرسيدس e200 موديل 2021-2020 للزفاف ، تأجير سيارات فخمة ، وغيرها من السيارات المؤجرة الا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

26/10/2023
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