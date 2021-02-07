(للبيع)
|تصميم تطبيق متجر الكتروني وموقع تجاره الكترونيه مع شركة تك سوفت نحن شركة تك سوفت واحده من الشركات الرائدة والمتخصصة في تصميم وبرمجه تطبيقات المتاجر الإلكترونه وموقع التجارة الإلكترونية والبيع اون لاين يمكنك الحصول علي نسخ من منتجاتنا او تصميم تطبيق مخصص لك بأحدث التقنيات البرمجية مع فريق عمل مميز ومتخصص وخدمة ما بعد البيع عالية وفائقة الجودة للمزيد عن تصميم وبرمجة تطبيق متجر الكتروني مع تك سوفت للحلول الذكيه و تصميم مواقع التجاره الالكترونيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تك سوفت
|التليفون:
|01018974222
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|العنوان:
|cairo, aswan- Cairo, Cairo
الباحة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082920
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2,500 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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2,000 ريال