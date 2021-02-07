تصميم تطبيق متجر الكتروني وموقع تجاره الكترونيه مع شركة تك سوفت

(للبيع)

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صورة الاعلان: تصميم تطبيق متجر الكتروني وموقع تجاره الكترونيه مع شركة تك سوفت - في الباحة السعودية

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تصميم تطبيق متجر الكتروني وموقع تجاره الكترونيه مع شركة تك سوفت نحن شركة تك سوفت واحده من الشركات الرائدة والمتخصصة في تصميم وبرمجه تطبيقات المتاجر الإلكترونه وموقع التجارة الإلكترونية والبيع اون لاين يمكنك الحصول علي نسخ من منتجاتنا او تصميم تطبيق مخصص لك بأحدث التقنيات البرمجية مع فريق عمل مميز ومتخصص وخدمة ما بعد البيع عالية وفائقة الجودة للمزيد عن تصميم وبرمجة تطبيق متجر الكتروني مع تك سوفت للحلول الذكيه و تصميم مواقع التجاره الالكترونيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تك سوفت
التليفون: 01018974222

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: cairo, aswan- Cairo, Cairo
الباحة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 7/2/2021
رقم الإعلان: 2082920
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج- والخطط التكميلية - وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: برنامج الشريك للمبيعات والمشتريات والمخزون ونقاط البيع

برنامج الشريك للمبيعات والمشتريات والمخزون ونقاط البيع

(للبيع)

برنامج الشريك للمخزون والمبيعات والمشتريات ونقاط البيع سهولة في الاستخدام دقة في الاداء يستخدم لل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

2,500 ريال

6/2/2021
صورة الاعلان: ترجمة فورية ومعتمدة بالرياض

ترجمة فورية ومعتمدة بالرياض

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/2/2021
صورة الاعلان: متخصص في إدخال البيانات

متخصص في إدخال البيانات

(طلب عمل)

متخصص في إدخال البيانات بحوث علمية . عروض باور بوينت . تلخيص كتب سرعة . تنسيق . أقل تكلفة التو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكيةالحديثة الطباعة على وجه وا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

6/2/2021
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صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: أكسس كنترول - البصمة بالوجه

أكسس كنترول - البصمة بالوجه

(للبيع)

فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/2/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة

حواجز افراد استانلس متحركة

(للبيع)

نقدم لكم هذا العرض الخاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة

طابعة الفواتير المحمولة

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة محمولة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

كاميرات حرارية ليلة نهارية ملونة، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات هي صمام الأمان للوقاية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحكومية والفنادق والاما.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة ترتيب صفوف الانتظارمتعددة الاشكال والانواع جهاز متكام.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: دكتور جامعي متخصص في بحوث الماجستير والدكتوراه والتخرج وحل الواجبات

دكتور جامعي متخصص في بحوث الماجستير والدكتوراه والتخرج وحل الواجبات

(طلب عمل)

دكتور بالجامعات السعودية خبرة كبيرة في إعداد البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه والتخرج وحل الواجبات.
العنوان:

الرياض - السعودية

2,000 ريال

1/2/2021
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