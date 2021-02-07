تصميم تطبيق متجر الكتروني وموقع تجاره الكترونيه مع شركة تك سوفت

(طلب عمل)
|نحن شركة تك سوفت واحده من الشركات الرائدة والمتخصصة في تصميم وبرمجه تطبيقات المتاجر الإلكترونه وموقع التجارة الإلكترونية والبيع اون لاين يمكنك الحصول علي نسخ من منتجاتنا او تصميم تطبيق مخصص لك بأحدث التقنيات البرمجية مع فريق عمل مميز ومتخصص وخدمة ما بعد البيع عالية وفائقة الجودة للمزيد عن تصميم وبرمجة تطبيق متجر الكتروني مع تك سوفت للحلول الذكيه و تصميم مواقع التجاره الالكترونيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تك سوفت
|التليفون:
|01018794222
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|cairo, aswan- Cairo, Cairo
الباحة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083059
300 ريال
200 ريال
اتصل
اتصل
2,500 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل