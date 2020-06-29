تصميم تطبيقات الهواتف الذكيه – تصميم تطبيق موبايل – تصميم تطبيق اندرويد – تصميم تطبيق ايفون – برمجة تطبيقات اذا كنت ترغب في تصميم تطبيق موبايل للهواتف الذكيه فان شركة أطياف للحلول المتكاملة واحده من أقدم وأكبر الشركات المتخصصة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية الاندرويد والايفون والايبا نستخدم أحدث التقنيات ولدينا فريق عمل مميز ومدرب على أعلى مستوى حيث يصل عدد مبرمجي الشركة لأكثر من 30 مبرمجاً يعملون من مقر الشركة الآن تطبيقاتنا في كل دول العالم وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات و