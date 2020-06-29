تصميم تطبيقات الهواتف الذكيه – تصميم تطبيق موبايل – تصميم تطبيق اندرويد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تصميم تطبيقات الهواتف الذكيه – تصميم تطبيق موبايل – تصميم تطبيق اندرويد – تصميم تطبيق ايفون – برمجة تطبيقات اذا كنت ترغب في تصميم تطبيق موبايل للهواتف الذكيه فان شركة أطياف للحلول المتكاملة واحده من أقدم وأكبر الشركات المتخصصة في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية الاندرويد والايفون والايبا نستخدم أحدث التقنيات ولدينا فريق عمل مميز ومدرب على أعلى مستوى حيث يصل عدد مبرمجي الشركة لأكثر من 30 مبرمجاً يعملون من مقر الشركة الآن تطبيقاتنا في كل دول العالم وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: attiaf
التليفون: 01280114168

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اكتوبر- مدينة السادس من اكتوبر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/7/2020
رقم الإعلان: 2063489
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