تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحترافية نستخدم أحدث وافضل التصاميم الجذابة واحدث التقنيات البرمجية ولنا خبره تزيد عن عشرة أعوام وسابقة اعمال تزيد عن الف موقع الكتروني وتعتبر شركة تك سوفت من اقدم شركات تصميم وتطوير مواقع الانترنت في مصر والوطن العربي حتي تمتد سابقة اعمالها ل دول كثيره منها السعودية والكويت والامارات وفرنسا وألمانيا وساطنة عمان للمزيد عن تصميم مواقع الانترنت مع تك سوفت للحلول الذكيه و تصميم مواقع الانترنت ومشاهدة بعض من سابقة اعمالنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تك سوفت
التليفون: 01277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: cairo, aswan- Sumusta as Sultani, Beni Suweif
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 29/1/2021
رقم الإعلان: 2081884
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز مناداة التمريض للمستشفيات

جهاز مناداة التمريض للمستشفيات

(للبيع)

وصف الإعلان جهاز مناداة التمريض للمستشفيات من أجل خدمة أرقى ومن أجل راحة المرضى وتنظيم أكبر لطاقم ال.

1 ريال

28/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: الحواجز والبوابات المعدنية المتحركة

الحواجز والبوابات المعدنية المتحركة

(للبيع)

تتميز البوابات المعدنية المتحركه بسهوله تحريكها من مكان لاخر وذلك بواسطة عجلات خاصة لسهولة الحركه ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/1/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة

جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

الان تستطيع بكل بساطة قياس درجة حرارة الجسم فى اى مكان باستخدام تيرموميتر ديجيتال مزود بشاشة رقمية.

اتصل

27/1/2021
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صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

لان حمايتك هى اولويتنا واهتمامنا ومع تنوع الانظمة الامنية نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

بوابات التعقيم الذاتى بالرازاز

(للبيع)

بوابات التعقيم الذاتي بالرذاذ بوابات التعقيم الذاتي، وهي عبارة عن وحدة متنقلة للتعقيم، تعمل آليا عن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

متوفر لدينا أهم وأحدث الوسائل لمنع السرقات العديد من السلع والمنتجات لدينا العديد من أنواع التاجان و.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للاستثمار)

تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه صمم وبرمج وابدا تطبيق الموبايل الخاص بك .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة قياس الحرارة للمكاتب والشركات

أجهزة قياس الحرارة للمكاتب والشركات

(للبيع)

تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة *المميزات سهل التركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإست.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
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