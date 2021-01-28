تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

(للبيع)
|نحن رواد في تصميم وبرمجة مواقع الانترانت الاحترافية نستخدم أحدث وافضل التصاميم الجذابة واحدث التقنيات البرمجية ولنا خبره تزيد عن عشرة أعوام وسابقة اعمال تزيد عن الف موقع الكتروني وتعتبر شركة تك سوفت من اقدم شركات تصميم وتطوير مواقع الانترنت في مصر والوطن العربي حتي تمتد سابقة اعمالها ل دول كثيره منها السعودية والكويت والامارات وفرنسا وألمانيا وساطنة عمان للمزيد عن تصميم مواقع الانترنت مع تك سوفت للحلول الذكيه و تصميم مواقع الانترنت ومشاهدة بعض من سابقة اعمالنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تك سوفت
|التليفون:
|01277773580
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|العنوان:
|cairo, aswan- Sumusta as Sultani, Beni Suweif
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081884
1 ريال
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1 ريال
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1 جنيه
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