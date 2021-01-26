(للاستثمار)
|تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه صمم وبرمج وابدا تطبيق الموبايل الخاص بك او بشركتك معنا الان نحن شركة تك سوفت للحلول الذكية شركه رائده ومتخصصه في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( اندرويد – ايفون ) لنا سابقة اعمال متنوعه ونستخدم احدث التقنيات ولدينا العديد من المنتجات الأخرى مثل تطبيقات المتاجر وتطبيقات المطاعم وتطبيقات النقل والتوصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تك سوفت
|التليفون:
|00201277773580
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|العنوان:
|جده- جده
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081596
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