تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه

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تفاصيل الإعلان
تصميم تطبيقات االهواتف الذكيه | شركة تك سوفت للحلول الذكيه صمم وبرمج وابدا تطبيق الموبايل الخاص بك او بشركتك معنا الان نحن شركة تك سوفت للحلول الذكية شركه رائده ومتخصصه في تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية ( اندرويد – ايفون ) لنا سابقة اعمال متنوعه ونستخدم احدث التقنيات ولدينا العديد من المنتجات الأخرى مثل تطبيقات المتاجر وتطبيقات المطاعم وتطبيقات النقل والتوصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تك سوفت
التليفون: 00201277773580

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جده- جده
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081596
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة قياس الحرارة للمكاتب والشركات

أجهزة قياس الحرارة للمكاتب والشركات

(للبيع)

تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة *المميزات سهل التركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر

قارئ الباركود باليزر

(للبيع)

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإست.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: شركة نقل عفش بالمدينه المنوره

شركة نقل عفش بالمدينه المنوره

(فرص)

شركة نقل عفش بالمدينه المنوره مع الفك والتركيب وغسيل وتنظيف شقق وعماير وخزانات ورش حشرات 0508582124.

اتصل

25/1/2021
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صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: .مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون

.مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون

(فرصة عمل)

.مطلوب مسوق/ـة برامج وأنظمة وتطبيقات موبايل أندرويد وأيفون * يفضل من لديه خبرة عملية حقيقية بالمجال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: معلم إنجليزي

معلم إنجليزي

(طلب عمل)

معلم إنجليزي خبرة في الجامعة و تأسيس المرحلتين المتوسطة والثانوية دورات تدريبية للأطفال دورات تعليم .
العنوان:

حائل - السعودية

100 ريال

24/1/2021
صورة الاعلان: المقابض والكوالين الموفرة للطاقة

المقابض والكوالين الموفرة للطاقة

(للبيع)

لكل اصحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال ا.

1 ريال

24/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير المتكاملة

اجهزة الكاشير المتكاملة

(للبيع)

أجهزة الكاشير للمحلات التجارية نظام نقاط البيع المتكامل للمطاعم- المقاهي- سوبر ماركت- محلات تجارية-.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية

طابعات الفواتير والباركود الفورية

(للبيع)

لتوفير الوقت والجهد نقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة محمولة وم.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

كاميرات الحماية الحرارية:تعددت طرق مواجهة الفيروسات ومن اهمهما كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
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