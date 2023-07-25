تصميم برامج كمبيوتر

(Job request)
|- تصميم برامج قواعد البيانات في مجال المحاسبة والمخازن والمشتريات والمبيعات . أو في أي مجال آخر مدارس ، مستشفيات, مصانع . الخ . باستخدام لغة البرمجة PowerBuilder أو لغة البرمجة #C مع قاعدة بيانات SQL AnyWhere أو مع قاعدة بيانات SQL Server . - تصميم صفحات وتطبيقات الإنترنت ( web applications ) المتصلة بقواعد البيانات بتقنية ( #ASP.NET MVC5 Using C ) مع قواعد بيانات SQL SERVER .
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سامي طلحة أمين
|Telephone:
|00201064183874
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|كورنيش الدخيلة- الدخيلة
Alexandira - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239546
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8,000 Pound
1 Pound
11,786 Pound
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500 Pound
1,000 Pound
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