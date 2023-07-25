تصميم برامج كمبيوتر

- تصميم برامج قواعد البيانات في مجال المحاسبة والمخازن والمشتريات والمبيعات . أو في أي مجال آخر مدارس ، مستشفيات, مصانع . الخ . باستخدام لغة البرمجة PowerBuilder أو لغة البرمجة #C مع قاعدة بيانات SQL AnyWhere أو مع قاعدة بيانات SQL Server . - تصميم صفحات وتطبيقات الإنترنت ( web applications ) المتصلة بقواعد البيانات بتقنية ( #ASP.NET MVC5 Using C ) مع قواعد بيانات SQL SERVER .