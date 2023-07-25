تصميم برامج كمبيوتر

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Egypt (Alexandira) [ Change location ]

Ad Information
- تصميم برامج قواعد البيانات في مجال المحاسبة والمخازن والمشتريات والمبيعات . أو في أي مجال آخر مدارس ، مستشفيات, مصانع . الخ . باستخدام لغة البرمجة PowerBuilder أو لغة البرمجة #C مع قاعدة بيانات SQL AnyWhere أو مع قاعدة بيانات SQL Server . - تصميم صفحات وتطبيقات الإنترنت ( web applications ) المتصلة بقواعد البيانات بتقنية ( #ASP.NET MVC5 Using C ) مع قواعد بيانات SQL SERVER .
Contact The Advertiser:
Contact Name: سامي طلحة أمين
Telephone: 00201064183874

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Location: كورنيش الدخيلة- الدخيلة
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 25/7/2023
Ad Number: 2239546
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : رئيس حسابات بالشروط الأتيه : حاصل على بكالوريوس.
Location:

Cairo - Egypt

Call

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق

ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق

(For Rent)

ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر بالسائق في القاهره 2022 ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر با.
Location:

Cairo - Egypt

8,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات

تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها #قواطيع_حمامات

(For Sale)

تقدم شركة ايلى بوب ديزاين لعملاءها احدث و أجود الخامات من الكومباكت قواطيع فواصل الحمامات hpl صيني .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

25/7/2023
Ad Photo: شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات

شركة نورن ديزاين لقواطيع وابواب الحمامات

(For Sale)

كومباكت HPL من نور ديزاين يستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وبارتيشن حمامات سمك 12 ملى والاك.
Location:

Cairo - Egypt

11,786 Pound

25/7/2023
Ad Photo: مقاول تشطيبات

مقاول تشطيبات

(Business Opportunity)

شركة الأمير للمقاولات العمومية للتشطيبات والديكورات الحديثة شطب وحدتك في اقل وقت وأفضل جودة لأند س.
Location:

Red Sea - Egypt

Call

25/7/2023
Ad Photo: شركة فورسيزون لليونيفورم _ صور يونيفورم هاوس كيبنج

شركة فورسيزون لليونيفورم _ صور يونيفورم هاوس كيبنج

(For Sale)

شركة فورسيزون لليونيفورم _ صور يونيفورم هاوس كيبنج موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج ويونيفورم عمال النظ.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

25/7/2023
Ad Photo: تاشيرات للتنازل للسعودية

تاشيرات للتنازل للسعودية

(For Rent)

بمناسبة العام الدراسي الجديد متاح تاشيرات للسعودية للمدرسين جميع التخصصات حره بدون عقد عمل اقل سعر و.
Location:

Giza - Egypt

Call

25/7/2023
Ad Photo: مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات

(For Sale)

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم ب.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار

ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار

(For Rent)

إيجار ليموزين في مصر خدمة ليموزين المطار القاهرة إيجار سيارات بالسائق من والى المطار 01101055099 اذا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فى القاهرة

ايجار رنج روفر فى القاهرة

(For Rent)

من تورست لايجار السيارات والنقل السياحي.تأجير رنج روفر لذلك استاجر واحدة من افخم سيارات الدفع الربا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي في مصر | ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي في مصر

ايجارنقل سياحي في مصر | ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي في مصر

(For Rent)

تقدم شركة ليموزين نصار خدمات تأجير الحافلات السياحية في مصر ايجار تويوتا كوستر للنقل السياحي ، بما ف.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين |اتوبيس تويوتا33|

ايجار ليموزين |اتوبيس تويوتا33|

(For Rent)

ايجار اتوبيسات مرسيدس موديل 2020/2021 للرحلات اليوميه والرحلات المدرسيه للطلاب والجامعات داخل القاهر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار كيا كرنفال فى القاهرة

ايجار كيا كرنفال فى القاهرة

(For Rent)

,ايجار سيارات بالقاهرة , ايجار سيارات مطار القاهرة , ايجار سيارات زفاف , سيارات ايجار في الاسكندرية.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين في مصر | هايس خدمة المطار

ايجارليموزين في مصر | هايس خدمة المطار

(For Rent)

استئجر تويوتا هاي اس ميكروباص سياحي يكفي حتي 14 فرد لخدمات الاستقبال من مطار القاهره الدولي والتوصيل.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين|مرسيدس e200

ايجار ليموزين|مرسيدس e200

(For Rent)

تأجير سيارات افخم الموديلات باسعار منخفقضه جدا داخل وخارج القاهره السيارات كما تقدم ليموزين ايجار ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
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