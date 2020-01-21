تصميم برامج كمبيوتر ادارية ومحاسبية

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تفاصيل الإعلان
تصميم برامج الكمبيوتر في مجال المحاسبة العامة وإدارة الشركات والمجالات الادارية المختلفة بانسب الاسعار ، وللاتصال ت 01064183874
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامي طلحة
التليفون: 01064183874

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العنوان: - كورنيش الدخيلة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049860
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى

شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم كود(4216) شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى استثمر حياتك وعيش الاستقرار .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار

امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار

(للبيع)

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستثمر في اي وقت ومن غير اي تفكير وشقتك 180م (4غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات

امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات

(للبيع)

هتسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات جمب شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأمتلاكك شقة في كمبوند green .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة

عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)

عيش في عالم الترفيه وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: نفسك تجرب حياة الرفاهية تعالى Town Gate

نفسك تجرب حياة الرفاهية تعالى Town Gate

(للبيع)

جرب حياة الرفاهية وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من نادى صحى ورياضى وعالم ديزنى ومولات تجارية وافخم ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: 📍اقوووي العرووض بالعاام الجديد

📍اقوووي العرووض بالعاام الجديد

(للبيع)

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

21/1/2020
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صورة الاعلان: بموقع حيوى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بموقع حيوى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك بموقع حيوي جدا فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات عيادات ومطاعم وجيم ونادى رياضى وملاهى و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى Town Gate

قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 155م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) قريب من الكتدرائية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية اشعة

مطلوب اخصائية اشعة

(فرصة عمل)

مطلوب لمستشفى بالطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيات اشعة خبرة سنتين بعد الماجستير ترسل السيرة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

111,111 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مبرمج كمبيوتر يبحث عن عمل

مبرمج كمبيوتر يبحث عن عمل

(طلب عمل)

مبرمج كمبيوتر اطلب عمل سواء دوام باجر ثابت أو بالبرنامج ،خبرة أكثر من 15 عاما في تصميم برامج الكمبيو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 كهربائي عام

مطلوب 10 كهربائي عام

(فرصة عمل)

مطلوب 10 كهربائي خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بنفس المجال المذكور في شغل الموسسات والشركات الكبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 سباك عام

مطلوب 10 سباك عام

(طلب عمل)

مطلوب 10 سباك خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بنفس المجال المذكور في شغل الموسسات والشركات الكبرة فما.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب نجارين اكواخ وا حدادين باب وشباك حديد وزخرفة

مطلوب نجارين اكواخ وا حدادين باب وشباك حديد وزخرفة

(فرصة عمل)

مطلوب نجارين اكواخ خشبية وا مخيمات رحلات وا حدادين باب وشباك معدني وذخرفة معلمين بكل ما تعنية الكلمة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداه النادل

اجهزة مناداه النادل

(للبيع)

نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل اتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلب.
العنوان:

القاهرة - مصر

4 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: مصنع زى موحد مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

مصنع زى موحد مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع زى موحد مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
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