تصميم برامج كمبيوتر ادارية ومحاسبية

(فرص)
|تصميم برامج الكمبيوتر في مجال المحاسبة العامة وإدارة الشركات والمجالات الادارية المختلفة بانسب الاسعار ، وللاتصال ت 01064183874
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامي طلحة
|التليفون:
|01064183874
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|العنوان:
|- كورنيش الدخيلة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049860
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