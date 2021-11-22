تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد - في الجيزة مصر

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هنصمملك أكبر بارك ترامبولين على أي مساحة تصميمات جديدة بفكر جديد لمشروعك الترفيهي. مشروعك مع يونايتد تويز هيفرق كتير! يونايتد تويز هنعملك مشروع متكامل لمزيد من المعلومات زور موقعنا: www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #الكيدز_إريا #ألعاب _اطفال #بارك_ترامبولين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 1022192286

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العنوان: 1 building panorama pyramids el-haram city- Arrah
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112267
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : سكرتير بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . لغه ان.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه الدمام سكرتير بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . لغه انجليزيه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب موزعين معتمدين ووكلاء

مطلوب موزعين معتمدين ووكلاء

(للاستثمار)

تطلب الشركه بجميع محافظات مصر موزعين ووكلاء لمنتجاتها بمميزات عاليه وتشترط الشركه لمن يرغب فى الانض.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: فريق تسويق

فريق تسويق

(فرصة عمل)

تطلب الشركه فريق تسويق لمنتجاتها المتعدده للتفاصيل يرجى ارسال السيره الذاتيه واتس اب01282867667.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: مدرس لغة انجليزية

مدرس لغة انجليزية

(طلب عمل)

مدرس لغة انجليزية ليسانس اداب لغة انجليزية قسم ترجمة ودكتوراه فلسفة التربية يطلب العمل كمدرس خاص بع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير تشغيل لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

مطلوب مدير تشغيل لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الكافيهات والمطاعم بالسعوديه ( الرياض ) : مدير تشغيل كافيهات بالشروط الاتيه : السن لا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: سيارات للايجار

سيارات للايجار

(مطلوب للإيجار)

مطلوب للايجار للشركه سيارات دبابه بصندوق يرجى التواصل واتس اب 01282867667.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد

تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد

(للبيع)

يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك أكبر بارك ترامبولين على أي مساحة تصميمات جدي.
العنوان:

الجيزة - مصر

11,211 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥

(للبيع)

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥 = الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: مدرب حراس مرمي

مدرب حراس مرمي

(طلب عمل)

مدرب حراس مرمي خبرة حارس مرمي سابق لفرق طلعت حرب ونادي امبابة واسكو وخبرة 26 حارس مرمي هيئة الطيران .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب

نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب

(فرص)

نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن-يونيفورم سكيورتى

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن-يونيفورم سكيورتى

(للبيع)

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن-يونيفورم سكيورتى يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع فى الزقازيق

شقة للبيع فى الزقازيق

(للبيع)

شقة للبيع فى الزقازيق الشقة فى حى مبارك فى عماره 5 ادوار الشقة تالت بلكونة / مساحة 175 متر 3 غرف 3 ر.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي

شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي

(للإيجار)

شقة للايجار بعباس العقاد الرئيسي شقة 220م تصلح لجميع الانشطة مكونة من 4غرف ـ 3ريسبشن ـ 2حمام ـ مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

17,000 جنيه

21/11/2021
صورة الاعلان: شقة تطل علي حسن المامون

شقة تطل علي حسن المامون

(للإيجار)

شقة تطل علي حسن المامون شقة 300م بالمنطقة السادسة تصلح لجميع الانشطة مكونة من 3غرف – 3ريسبشن – 3حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

21/11/2021
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