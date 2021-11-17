تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد

(للبيع)
|يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك أكبر بارك ترامبولين على أي مساحة تصميمات جديدة بفكر جديد لمشروعك الترفيهي. مشروعك مع يونايتد تويز هيفرق كتير! يونايتد تويز هنعملك مشروع متكامل لمزيد من المعلومات زور موقعنا: www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #الكيدز_إريا #ألعاب _اطفال #بارك_ترامبولين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1 mashal elharam- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112254
11,211 جنيه