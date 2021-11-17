تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك أكبر بارك ترامبولين على أي مساحة تصميمات جديدة بفكر جديد لمشروعك الترفيهي. مشروعك مع يونايتد تويز هيفرق كتير! يونايتد تويز هنعملك مشروع متكامل لمزيد من المعلومات زور موقعنا: www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #الكيدز_إريا #ألعاب _اطفال #بارك_ترامبولين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01022192286

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 1 mashal elharam- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,211 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112254
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مشروعك الترفيهي معانا على أي مساحة - في الجيزة مصر

مشروعك الترفيهي معانا على أي مساحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك هننفذلك أجمل كيدز ايريا حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأط.
العنوان:

الجيزة - مصر

11,211 جنيه

17/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager