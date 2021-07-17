تصميم المواقع الالكترونية

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المغرب (فاس بولمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فؤاد واديع
التليفون: 0762860069

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العنوان: - فاس
فاس بولمان -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 درهم
تاريخ الإعلان: 18/7/2021
رقم الإعلان: 2100397
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السعر
تاريخ الإعلان
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(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و ناد.
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30/6/2021
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