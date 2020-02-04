تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك ومواقع الكتروني تعريفي بشرك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ومواقع الكتروني تعريفي بشركتك ادارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي نصمم لك عناصر الهوية كاملة (الشعار , كروت شخصية , الفولدر , الورق الرسمي , الأظرف بمختلف المقاسات , رول أب , بطاقة العمل , فلاير , بروشور , البروفايل , اكياس ورقية , زي الموظفين , سندات , اختام , ورق ملاحظات , بانرات اعلانية ) تصميم موقع تعريفي لشركتك او للمؤسسه التي تمتلكها من وسائل العصر الحديث في التكنولوجيا سواء كنت شركة ناشئه ام ضخمة . لذالك يجب علي كل مؤسسة او شركة تصميم موقع الكتروني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 0568366368

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051630
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة انتظار العملاء

اجهزة انتظار العملاء

(للبيع)

بادر في شراء منتجانا الذى يساعدك في خدمة العملاء وتنظيمهم وهو أجهزة انتظار العملاء مما يوفر لك وقت ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور و انصارف

جهاز حضور و انصارف

(للبيع)

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد

بوابات دخول الافراد

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى .
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود Zebra

طابعة الباركود Zebra

(للبيع)

طابعة الباركود Zebra إن كنت صاحب نشاط تجاي يتعلق بالبيع والشراء للجمهور سوبر ماركت صيدليات ممتجر ملا.
العنوان:

القصيم - السعودية

5 دولار

4/2/2020
صورة الاعلان: تدريس لغة إنجليزية

تدريس لغة إنجليزية

(فرص)

تأسيس مهارات اللغة الإنجليزية للمبتدئين و الطلاب في جميع المراحل التعليمية و السنة التحضيرية و دارسي.
العنوان:

تبوك - السعودية

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

حان الوقت كي تلتحق بعصر التكنولوجيا شاشت تفاعليه ذكية وجذابه للمعارض والفنادق والانشطة التفاعليه تسه.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

4/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير وبرنامج نقاط البيع

اجهزة الكاشير وبرنامج نقاط البيع

(للبيع)

جهاز الكاشير + درج النقدية وبرنامج نقاط البيع لا غنى عنه للسوبر ماركنت لمحلات الملابس للمطاعم لل.

5 دولار

4/2/2020
صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D MAX

مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D MAX

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم ديكور واجهات كلادينج-محطات وقود-واجهات فنادق تقديم صور عالية الدقة إ.
القسم: 

500 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: أقفال وكوالين بالبصمة وشاشة تاتش

أقفال وكوالين بالبصمة وشاشة تاتش

(للبيع)

نقدم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء التي توف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة سور الاسبانيه مع مبرد كارير maxima1300 موديل 2009

للبيع برادة سور الاسبانيه مع مبرد كارير maxima1300 موديل 2009

(للبيع)

للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل م.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة سور الاسبانيه موديل 2005 بحالة نظيفة جدا وبسعر مناسب

للبيع برادة سور الاسبانيه موديل 2005 بحالة نظيفة جدا وبسعر مناسب

(للبيع)

للبيع برادة سور الاسبانيه موديل 2005 بحالة نظيفة جدا وبسعر مناسب مع مبرد كارير فيكتور 1800 رقم العرض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: برادة سور الاسبانيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e للبيع

برادة سور الاسبانيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e للبيع

(للبيع)

عرض ممتاز لبرادة سور بحالة نظيفة جدا وبقوة تبريد وتجميد عالية لضمان نقل سليم وامن لبضائعك رقم العرض .
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف بالبصمة

أجهزة حضور وانصراف بالبصمة

(للبيع)

نقدم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء التي توف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه البصمه

اجهزه البصمه

(للبيع)

دوام الموظفين يحتاج وقت وجهد والكثير من المعاناة، لكن مع تقنية أجهزة حضور وانصراف الموظفين، صار بالإ.
العنوان:

القصيم - السعودية

4 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب الصفوف

اجهزة ترتيب الصفوف

(للبيع)

اجهزة ترتيب صفوف الانتظار من اجل نظام مريح لك وللعملاء , وانجاز اكبر فى الاعمال تتوافر الاجهزة من كو.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

4/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager