(للبيع)
|تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك ومواقع الكتروني تعريفي بشركتك ادارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي نصمم لك عناصر الهوية كاملة (الشعار , كروت شخصية , الفولدر , الورق الرسمي , الأظرف بمختلف المقاسات , رول أب , بطاقة العمل , فلاير , بروشور , البروفايل , اكياس ورقية , زي الموظفين , سندات , اختام , ورق ملاحظات , بانرات اعلانية ) تصميم موقع تعريفي لشركتك او للمؤسسه التي تمتلكها من وسائل العصر الحديث في التكنولوجيا سواء كنت شركة ناشئه ام ضخمة . لذالك يجب علي كل مؤسسة او شركة تصميم موق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|0568366368
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058215
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