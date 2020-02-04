تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك

(فرصة عمل)

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السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ومواقع الكتروني تعريفي بشركتك ادارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي نصمم لك عناصر الهوية كاملة (الشعار , كروت شخصية , الفولدر , الورق الرسمي , الأظرف بمختلف المقاسات , رول أب , بطاقة العمل , فلاير , بروشور , البروفايل , اكياس ورقية , زي الموظفين , سندات , اختام , ورق ملاحظات , بانرات اعلانية ) تصميم موقع تعريفي لشركتك او للمؤسسه التي تمتلكها من وسائل العصر الحديث في التكنولوجيا سواء كنت شركة ناشئه ام ضخمة . لذالك يجب علي كل مؤسسة او شركة تصميم موق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 0568366368

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- اختار المدينة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054183
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صورة الاعلان: تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك ومواقع الكتروني تعريفي بشرك - في الرياض السعودية

تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك ومواقع الكتروني تعريفي بشرك

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ومواقع الكتروني تعريفي بشركتك ادارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي نصمم لك عناصر الهوية كاملة (الشعا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/2/2020
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