(للبيع)
|يونيتد تويز . تصميمات جديدة لصالات ألعاب التسلية مشروعك مع يونيتد تويز .حيفرق كتير . متخصصون فى تصميم وتنغيذ المشروعات الترفيهية. يمكنكم الاتصال بنا لعمل معاينة و تصميم الرسومات الهندسية للموقع للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810 #العاب_ملاهي #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Unitedtoys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085945
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