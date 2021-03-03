تصميمات جديدة لصالات ألعاب التسلية مشروعك مع يونيتد تويز .حيفرق كتير .

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيتد تويز . تصميمات جديدة لصالات ألعاب التسلية مشروعك مع يونيتد تويز .حيفرق كتير . متخصصون فى تصميم وتنغيذ المشروعات الترفيهية. يمكنكم الاتصال بنا لعمل معاينة و تصميم الرسومات الهندسية للموقع للاتصال على الخط الساخن 24 ساعة : 19810 #العاب_ملاهي #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Unitedtoys
التليفون: 01022192286

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085945
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه متشطب بالفرش فى لاسيرينا باى

امتلك شاليه متشطب بالفرش فى لاسيرينا باى

(للتقسيط)

متشلش هم الفرش فى لاسيرينا باى هتمتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 75 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ امريكى .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

59,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع برووف ع البحر فى لاسيرينا باى

شاليه للبيع برووف ع البحر فى لاسيرينا باى

(للتقسيط)

استمتع ببحر صافى و شاطئ رملى و امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى برووف مميز 95 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بلمسه اسبانيه ب 0 % مقدم بفيو ع البحر

شاليه للبيع بلمسه اسبانيه ب 0 % مقدم بفيو ع البحر

(للبيع)

شاليهك ع البحر بطراز اسباني مميز وعيش جو الرفاهيه والمتعه ع اجمل بحر ف راس سدر ب 0% مقدم بفيو ع الب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه استلام فورى وشوف البحر كل يوم ف ماليبو

امتلك شاليه استلام فورى وشوف البحر كل يوم ف ماليبو

(للبيع)

نفسك فى قعدة حلوة ع البحر وسط الجمال لاسترخاء اعصابك و راحة بالك دلوقتى هتقدر تحقق كل اللى نفسك فيه .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

488,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه استلام فورى وشوف البحر كل يوم ف ماليبو

امتلك شاليه استلام فورى وشوف البحر كل يوم ف ماليبو

(للبيع)

نفسك فى قعدة حلوة ع البحر وسط الجمال لاسترخاء اعصابك و راحة بالك دلوقتى هتقدر تحقق كل اللى نفسك فيه .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

488,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: غير مودك وامتلك شاليه بحديقة فى ماليبو السخنة

غير مودك وامتلك شاليه بحديقة فى ماليبو السخنة

(للتقسيط)

مودك هيتغير بامتلاك شاليه باجمل حديقة وكمان شايف البحر فى السخنة استلام فورى مع خدمات متميزة شاليهك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

368,000 جنيه

3/3/2021
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صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة , ووجهين : 70 جنيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

40 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: لدينا الشغالات/جلي سات المسنين/البي بيسيتر لجميع المحافظات

لدينا الشغالات/جلي سات المسنين/البي بيسيتر لجميع المحافظات

(طلب عمل)

لدينا الشغالات/جليسات المسنين/البيبيسيتر لجميع المحافظات01223333060 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

نوفر جليسات مسنين.مربيات .شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفر جليسات مسنين.مربيات.شغالات لكافة المحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي

(للإيجار)

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف

مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/3/2021
صورة الاعلان: الوفاء للخدمات المنزلية و الرعاية الشامله

الوفاء للخدمات المنزلية و الرعاية الشامله

(فرص)

الوفاء للخدمات اللمنزلية و الرعاية الشامله تقوم بتوفير جميع انواع العمالة المنزلية و الرعاية الشامله.
العنوان:

الأقصر - مصر

3,000 جنيه

3/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس جيولوجي

مطلوب مهندس جيولوجي

(فرصة عمل)

مطلوب 2 مهندس جيولوجي خبرة للعمل لدي مصنع خرسانة جاهزة الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والتام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا

مطلوب مهندس ميكانيكا

(فرصة عمل)

مطلوب 2 مهندس ميكانيكا خبرة للعمل لدي مؤسسة مقولات ومصنع خرسانة جاهزة الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مراقب معماري

مطلوب مراقب معماري

(فرصة عمل)

مطلوب 2 مراقب معماري خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات عامة راتب 2500 ريال مع تو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/3/2021
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