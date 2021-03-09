تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)
|فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكينات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية صيانة وإصلاح ماكينات شارب بموديلاتهما المختلفة كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311 - 01222405623- 01100145959 ويشرفنا أيضا الدخول على صفحتنا فى www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيبت/176425
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086599
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه