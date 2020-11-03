تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكينات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية صيانة وإصلاح ماكينات شارب بموديلاتهما المختلفة كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311 - 01222405623- 01100145959 ويشرفنا أيضا الدخول على صفحتنا فى www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيبت/17642580
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

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العنوان: ترعة الجبل - الزيتون- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081958
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن

يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن

(للبيع)

يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الاستانلس بالسعوديه في مدينه ( جده ) فني تصنيع استانلس خبره في صناعه ( ثلاجات التب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB

لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB

(للبيع)

لمبة الاضائة والموسيقى LED MUSIC BULB تتميز بتصميم فريد اضاءة قوية ليد متعدد الالوان مكبر صوت تعمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍

مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍

(للبيع)

مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍 مميزاته:- 🔹سهل التركيب بدون سحب الأسلاك. .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,600 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

ماس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب مدير مالى للعمل فى السعوديه

مطلوب مدير مالى للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب مدير مالى للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: مدير.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مراقبين اغذية

مراقبين اغذية

(فرصة عمل)

مطلوب مراقبين اغذية لمجموعة مطاعم بالرياض ب المملكة العربية السعودية حاصل على بكالريوس زراعة او علوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب كابتن رياضي خبرة

مطلوب كابتن رياضي خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 كابتن رياضي وحديد خبرة لاتقل عن 5 سنوات في الجم قوي الهيئة.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,200 ريال

30/1/2021
صورة الاعلان: أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي حجامة

مطلوب اخصائي حجامة

(طلب عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 اخصائي حجامة خبرة للعمل لدي مجموعة عيدات راقية للحجامة بخم.
العنوان:

القاهرة - مصر

7,000 ريال

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك والخرسانه بالسعوديه ( الدمام ) : بائع قطع غيار سيارات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات اللوجيستيك فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب توصيل طرود بالشروط الأتيه : *لايزيد ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/1/2021
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