تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكينات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية صيانة وإصلاح ماكينات توشيبا – شارب بموديلاتهما المختلفة كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311 - 01222405623- 01100145959 ويشرفنا أيضا الدخول على صفحتنا فى www.facebook.com/pages/فيرست-ايجي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055753
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صورة الاعلان: سعر خيالى ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

سعر خيالى ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار بحالة الزيرو - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار بحالة الزيرو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

22/1/2020
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