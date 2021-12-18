تصفيات وعروض وخصومات نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 على التشطيبات والديكور

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقتك بأفضل المواقع الحيوية والمميزة وبتفكر تشطبها بشكل مختلف وحديث وعلى مستوى عالي من الجمال والرقي بتشطيبات وديكور مودرن روعة بأحدث خامات التشطيب بعقود ثابتة ومواعيد منتظمة متفق عليها من البداية أما بالنسبة للأسعار ما تقلقش علشان عندنا شرايح كتير هتختار منها الشريحة المناسبة ليك وكمان تروهوم عملتلكوا عروض ومفاجآت وتصفيات نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 هيكون في خصومات وهدايا على كل شرايح التشطيب وكمان خصم إضافي للمساحات الأكبر من 150م الحق قبل إنتهاء مدة العرض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: truehome
التليفون: 0224474841

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - المعراج العلوي - المعادي- 01156118281
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,450 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116258
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط على 36 شهر بدون ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: MONJI للتشطيبات الراقية في التجمع و المعادي والقاهرة - في القاهرة مصر

MONJI للتشطيبات الراقية في التجمع و المعادي والقاهرة

(فرص)

- في القاهرة مصر

تشطيبات هندسية راقية بعد عمل التصميمات المرضيه للعميل والتنفيذ بافضل الاسعار الممكنة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: قواطيع حمام hpl من جرين هاوس - في القاهرة مصر

قواطيع حمام hpl من جرين هاوس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احنا شركة جرين هاوس لاعمال الكومباكت (Hpl ) تصمم منه قواطيع الحمامات و بيكون مصنوع من برادة الحديد و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/11/2021
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احدث الديكورات والتصميمات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

9/11/2021
صورة الاعلان: رخام فاخر.( توريد - تصدير ) - في القاهرة مصر

رخام فاخر.( توريد - تصدير )

(فرص)

- في القاهرة مصر

رخام فاخر.لاصحاب الذوق الرفيع هذا الاعلان موجه لاصحاب الذوق الرفيع من اصحاب الفلل والقرى السياحيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/9/2021
صورة الاعلان: رخام فاخر.لاصحاب الذوق الرفيع ( توريد - تصدير ) - في القاهرة مصر

رخام فاخر.لاصحاب الذوق الرفيع ( توريد - تصدير )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رخام فاخر.لاصحاب الذوق الرفيع هذا الاعلان موجه لاصحاب الذوق الرفيع من اصحاب الفلل والقرى السياحيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/9/2021
صورة الاعلان: توريد وتركيب جميع انواع الرخام والجرانيت - في القاهرة مصر

توريد وتركيب جميع انواع الرخام والجرانيت

(فرص)

- في القاهرة مصر

على استعداد تام لتوريد وتركيب جميع انواع الرخام والجرانيت والهاشمه والحجر الفرعونى وزلط الوجهات والق.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager