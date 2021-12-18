تصفيات وعروض وخصومات نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 على التشطيبات والديكور

شقتك بأفضل المواقع الحيوية والمميزة وبتفكر تشطبها بشكل مختلف وحديث وعلى مستوى عالي من الجمال والرقي بتشطيبات وديكور مودرن روعة بأحدث خامات التشطيب بعقود ثابتة ومواعيد منتظمة متفق عليها من البداية أما بالنسبة للأسعار ما تقلقش علشان عندنا شرايح كتير هتختار منها الشريحة المناسبة ليك وكمان تروهوم عملتلكوا عروض ومفاجآت وتصفيات نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 هيكون في خصومات وهدايا على كل شرايح التشطيب وكمان خصم إضافي للمساحات الأكبر من 150م الحق قبل إنتهاء مدة العرض