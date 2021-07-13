(للبيع)
|شركة البديوي للتصدير تعلن عن تصدير ملابس داخليه رجالي قطن 100% ذو جودة عاليه واسعارنا لاتقبل المنافسه للتواصل 00201023311164 Elbadawy.wagih@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس / وجيه البدوي
|التليفون:
|1023311164
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|العنوان:
|- المحله الكبرى
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099790
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