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تفاصيل الإعلان
شركة البديوي للتصدير تعلن عن تصدير ملابس داخليه رجالي قطن 100% ذو جودة عاليه واسعارنا لاتقبل المنافسه للتواصل 00201023311164 Elbadawy.wagih@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مهندس / وجيه البدوي
التليفون: 1023311164

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المحله الكبرى
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099790
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نشترى ساعتك/ قلمك لو ماركة عالمية

نشترى ساعتك/ قلمك لو ماركة عالمية

(للشراء (مطلوب))

مطلوب ساعات أو أقلام ماركة Rolex / monat blanc / BREITLING/ Cartier / Mont Blanc / Ebel / Patek Phi.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب ساعة سويسرى أو يابانى قديم

مطلوب ساعة سويسرى أو يابانى قديم

(للشراء (مطلوب))

مطلوب ساعة سويسرى أو يابانى قديم بها عداد او اكثر داخل المينا بأى حالة أو شبيهه بالصور يفضل التواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر

104 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سبحة أو عقد كهرمان /فتران01226150453

مطلوب سبحة أو عقد كهرمان /فتران01226150453

(للشراء (مطلوب))

مطلوب سبحة أو عقد كهرمان فتران/ عاج/خرتيت/مستكة مصرى عربى أوروبى يفضل التواصل واتس اب 01226150453.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين - قبعة التخرج

ملابس حفلات خريجين - قبعة التخرج

(للبيع)

ملابس حفلات خريجين - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: تاون هاوس كورنر ببالم هيلز اكتوبر

تاون هاوس كورنر ببالم هيلز اكتوبر

(للبيع)

تاون هاوس كورنر ببالم هيلز بدون مقدم على 10 سنوات قسط 38 الف.على مساحة 187 متر مبانى ومساحة ارض 230.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,582,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه ينفع غذائى و دوائى به مبنى 1300وفى 2600م ايضا بسعر 5مليون ونص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

13/7/2021
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صورة الاعلان: محامي تعويضات

محامي تعويضات

(للبيع)

محامي ومستشار قانوني خبرات واسعة في كل فروع القانون لكل الاعمال والاستشارات القانونية الخاصة بالشركا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)

مكتبات دولاب فايلات وحدات ادراج شانون حفظ ملفات اثاث مكتبي اثاث شركات فرش مكاتب مودرن اثاث مكتبي اسع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: مريلة مطبخ وتر بروف

مريلة مطبخ وتر بروف

(للبيع)

مريلة مطبخ وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات واب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه

عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه

(للبيع)

عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كيميائي دواجن

مطلوب مهندس كيميائي دواجن

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: فرص شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

فرص شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

عرض اليوم االحق احجز شقتك عندنا متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: عندك شركة وبتدور على اللى يصمملك لوجو محترم ويناسب مجالك وهوية كامله ذكية

عندك شركة وبتدور على اللى يصمملك لوجو محترم ويناسب مجالك وهوية كامله ذكية

(للبيع)

مفتاح شركتك او مجال شغلك هوه التصميمات اذا كان اللوجو او الكارت الشخصي او ملف الشركه او البروشور او .
العنوان:

القاهرة - مصر

5 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: مؤهلات متوسطة للعمل فنى موقع

مؤهلات متوسطة للعمل فنى موقع

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل " فنى موقع " الشركة تتولى تدريب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
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