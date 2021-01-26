تصدير جميع البضائع الصينية لكافه دول العالم

مكانيه الشحن بنظام من الباب الى الباب (السعوديه-الكويت-قطر-عمان-البحرين-الامارات-العراق) امكانية الشراء أو التصنيع دون الحاجه الى السفر للصين وذلك عن طريق ارسال العينات المطلوبة للعميل وتقديم عروض الاسعار لمعاينتها واعتمادها وعمل الطلبيات المطلوبة. تليفون :008613422229625 امكانيه التواصل على الواتس اب و تليجرام و الوى تشات