تصدير جميع البضائع الصينية لكافه دول العالم

(للبيع)
|مكانيه الشحن بنظام من الباب الى الباب (السعوديه-الكويت-قطر-عمان-البحرين-الامارات-العراق) امكانية الشراء أو التصنيع دون الحاجه الى السفر للصين وذلك عن طريق ارسال العينات المطلوبة للعميل وتقديم عروض الاسعار لمعاينتها واعتمادها وعمل الطلبيات المطلوبة. تليفون :008613422229625 امكانيه التواصل على الواتس اب و تليجرام و الوى تشات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|RADWAN
|التليفون:
|008613422229626
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|العنوان:
|- GUANGZHOU
Guangdong - الصين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082913
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