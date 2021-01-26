تصدير جميع البضائع الصينية لكافه دول العالم

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الصين (Guangdong) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مكانيه الشحن بنظام من الباب الى الباب (السعوديه-الكويت-قطر-عمان-البحرين-الامارات-العراق) امكانية الشراء أو التصنيع دون الحاجه الى السفر للصين وذلك عن طريق ارسال العينات المطلوبة للعميل وتقديم عروض الاسعار لمعاينتها واعتمادها وعمل الطلبيات المطلوبة. تليفون :008613422229625 امكانيه التواصل على الواتس اب و تليجرام و الوى تشات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: RADWAN
التليفون: 008613422229626

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العنوان: - GUANGZHOU
Guangdong -

الصين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082913
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صورة الاعلان: ليزر ديود الأنسجة الرخوة للأسنان بطول موجي أزرق 810nm / 980nm

ليزر ديود الأنسجة الرخوة للأسنان بطول موجي أزرق 810nm / 980nm

(للبيع)

وصف الجيل الثالث من الزئبق هو ليزر الأسنان الثنائي الذكي المطور حديثًا. بعد عدد كبير من عمليات البحث.
العنوان:

Hubei - الصين

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: شركة shiyu tdaing

شركة shiyu tdaing

(فرص)

شركة شيو للاستيراد والتصدير في الصين احدي شركات مجموعه جي اكس الصينية منذ عام 2002 وتتميز عن غيرها .
العنوان:

Guangdong - الصين

اتصل

24/12/2020
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