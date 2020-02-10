تصدير الرخام والجرانيت التركي بارخص الأسعار

(للبيع)
|نحن اصحاب مصانع ومحاجر للرخام التركي والجرانيت جلاكسي .مستعدون لتلبية طلباتكم من كافة القياسات والالوان والكميات المطلوبة.اسعارنا منافسة وخاصة للطلبيات الكبيرة قياسات أستندر 100-140درج 40*60 -30*60 -30*40 -30*30 نضع بين يديكم خبرتنا الطويلة في تصدير الرخام التركي للعديد من الدول نتواصل مع المشتري مباشرة للمزيد من المعلومات.التواصل على الخاص. نقدم لكم جميع أنواع الرخام أرضيات سلابات حوائط وتلبيس واجهات ومباني جميع أنواع الرخام كتل و مفصل موغلا وافيون وبليجك ودينزلي من المقلع فوراً شركة هيتاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|HİTAŞ MADENCİLİK A.Ş.مصنع هيتاش للرخام
|التليفون:
|00905075782491
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|العنوان:
|KARAKÖY- istanbul
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052335
5 دولار
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