تصدير الرخام والجرانيت التركي بارخص الأسعار

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

تركيا (إسطنبول) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصدير الرخام والجرانيت التركي بارخص الأسعار - في إسطنبول تركيا

إضغط على الصورة لتكبيرها

نحن اصحاب مصانع ومحاجر للرخام التركي والجرانيت جلاكسي .مستعدون لتلبية طلباتكم من كافة القياسات والالوان والكميات المطلوبة.اسعارنا منافسة وخاصة للطلبيات الكبيرة قياسات أستندر 100-140درج 40*60 -30*60 -30*40 -30*30 نضع بين يديكم خبرتنا الطويلة في تصدير الرخام التركي للعديد من الدول نتواصل مع المشتري مباشرة للمزيد من المعلومات.التواصل على الخاص. نقدم لكم جميع أنواع الرخام أرضيات سلابات حوائط وتلبيس واجهات ومباني جميع أنواع الرخام كتل و مفصل موغلا وافيون وبليجك ودينزلي من المقلع فوراً شركة هيتاش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: HİTAŞ MADENCİLİK A.Ş.مصنع هيتاش للرخام
التليفون: 00905075782491

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: KARAKÖY- istanbul
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052335
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع السياج العشبي والعشب الصناعي التركي من المصنع مباشرا - في إسطنبول تركيا

للبيع السياج العشبي والعشب الصناعي التركي من المصنع مباشرا

(للبيع)

- في إسطنبول تركيا

السياج الأخضر الأسلاك المجلفنة أو البلاستيكية المطلية بـ 1.6 مم عشب عشبي غير القابل للصدأ يستخدما لج.
العنوان:

إسطنبول - تركيا

5 دولار

10/2/2020
صورة الاعلان: للبيع أنظمة أبواب الجراجات الاكترونية والحماية والأنذار التركي بسعر أرخص - في إسطنبول تركيا

للبيع أنظمة أبواب الجراجات الاكترونية والحماية والأنذار التركي بسعر أرخص

(للبيع)

- في إسطنبول تركيا

أنظمة أبواب الجراج الاكترونية الأوتوماتيكية للسيارات PARKEING SYSTEM والجراجات- البوابات . بوابات ج.
العنوان:

إسطنبول - تركيا

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: أرخص أسعار السجاد التركي من المصنع مباشرة أسعارنا تبدأ من 4 دولار - في إسطنبول تركيا

أرخص أسعار السجاد التركي من المصنع مباشرة أسعارنا تبدأ من 4 دولار

(للبيع)

- في إسطنبول تركيا

سجاد صناعة تركية .اسطنبول تعلن شركة هيتاش للتصنيع وتصدير السجاد والموكيت التركي عن طرح عروضينا لل.
العنوان:

إسطنبول - تركيا

اتصل

10/2/2020
صورة الاعلان: أرخص أسعار الرخام الصناعي التركي كوريان من المصنع مباشرا - في إسطنبول تركيا

أرخص أسعار الرخام الصناعي التركي كوريان من المصنع مباشرا

(للبيع)

- في إسطنبول تركيا

الرخام التركي .أسطنبول تعلن شركة هيتاش للتصنيع وتصدير الرخام الصناعي كوريان CORİAN عن طرح عروض.
العنوان:

إسطنبول - تركيا

اتصل

10/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager