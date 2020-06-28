تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار

(طلب عمل)
|أنا مهندس معماري . خبرة في مجال الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية وبأفضل جودة وأقل الأسعار أبحث عن عمل عن بعد من مشاريع للشركات، الأفراد و الطلاب ,, للتواصل + واتس اب // 00962787205920 أو واتس اب // 0580523355 best_decodesign@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس معماري
|التليفون:
|00966580523355
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062378
اتصل
700 ريال