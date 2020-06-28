تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار - في الرياض السعودية

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أنا مهندس معماري . خبرة في مجال الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية وبأفضل جودة وأقل الأسعار أبحث عن عمل عن بعد من مشاريع للشركات، الأفراد و الطلاب ,, للتواصل + واتس اب // 00962787205920 أو واتس اب // 0580523355 best_decodesign@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مهندس معماري
التليفون: 00966580523355

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062378
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صورة الاعلان: مهندس معماري وديكور ,, أبحث عن عمل عن بعد - في الرياض السعودية

مهندس معماري وديكور ,, أبحث عن عمل عن بعد

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مهندس معماري وديكور داخلي ,, خبرة 7 سنوات في المجال وخصوصاً العمل عن بعد وأتقن البرامج التالية: Aut.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر - في الرياض السعودية

تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

700 ريال

17/6/2020
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