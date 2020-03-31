تشطيب متكامل

(فرص)
|كل سنه وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وسعاده دايما 😍😍 لسه مكملين معاكم ف عروض gmw 😍🥰 👈عرض متر الجبسمبورد شامل التوريد والتركيب ٩٠ ج لفتره محدوده جدا✋ ديكورات الجبس من اروع الطرق لتجميل البيت 👍 ودا لانه ✅سهل التشكيل لاى منظر يليق بديكور البيت كلاسيكى او مودرن ✅تقدر تتحكم ف ارتفاعه وحجمه زى مانت عايز على حسب المساحه ✅غير انك بتختار الوانه الى تليق على ديكور وفرش البيت ✅كمان تقدر تدخل فيه مؤثرات ضوئيه والتكييف واجهزة الصوت (sound system) ✅كمان تقدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|gmw
|التليفون:
|01101301570
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|العنوان:
|امبابة- امبابة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059406
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