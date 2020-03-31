تشطيب متكامل

كل سنه وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وسعاده دايما 😍😍 لسه مكملين معاكم ف عروض gmw 😍🥰 👈عرض متر الجبسمبورد شامل التوريد والتركيب ٩٠ ج لفتره محدوده جدا✋ ديكورات الجبس من اروع الطرق لتجميل البيت 👍 ودا لانه ✅سهل التشكيل لاى منظر يليق بديكور البيت كلاسيكى او مودرن ✅تقدر تتحكم ف ارتفاعه وحجمه زى مانت عايز على حسب المساحه ✅غير انك بتختار الوانه الى تليق على ديكور وفرش البيت ✅كمان تقدر تدخل فيه مؤثرات ضوئيه والتكييف واجهزة الصوت (sound system) ✅كمان تقدر