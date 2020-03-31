تشطيب متكامل

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
كل سنه وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان إعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وسعاده دايما 😍😍 لسه مكملين معاكم ف عروض gmw 😍🥰 👈عرض متر الجبسمبورد شامل التوريد والتركيب ٩٠ ج لفتره محدوده جدا✋ ديكورات الجبس من اروع الطرق لتجميل البيت 👍 ودا لانه ✅سهل التشكيل لاى منظر يليق بديكور البيت كلاسيكى او مودرن ✅تقدر تتحكم ف ارتفاعه وحجمه زى مانت عايز على حسب المساحه ✅غير انك بتختار الوانه الى تليق على ديكور وفرش البيت ✅كمان تقدر تدخل فيه مؤثرات ضوئيه والتكييف واجهزة الصوت (sound system) ✅كمان تقدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: gmw
التليفون: 01101301570

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العنوان: امبابة- امبابة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059406
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صورة الاعلان: تشطيبات ومقاولات - في الجيزة مصر

تشطيبات ومقاولات

(فرص)

- في الجيزة مصر

مهما كانت مساحة شقتك . هنساعدك وهنحولهالك قصر. تشطيبات- كهرباء - سباكة- نجارة- الوميتال- عزل اسطح .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/3/2020
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