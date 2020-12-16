تشطيبات وديكورات بالتقسيط

(للتقسيط)
|شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات بالتقسيط وكاش ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات نظام التشطيب كل مايخص عالم الديكورات من السباكة والكهرباء والجيبسون بورد والامونتال و محارة والسيراميك والباركية و وابواب مصفحة وابواب pvc و رخام واحجار فرعونية وكل مايخص الديكورات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
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|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076515
(للتقسيط)- في القاهرة مصر
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