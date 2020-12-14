تشطيبات وديكورات بالتقسيط

(للتقسيط)
|شركة العاصمة للتشطيبات والديكورات هتوفرلك الوقت والمجهود وتعب الصنايعية وهتشطبلك مكانك زى ما حضرتك اخترت التصميم ان حابب تشطب فيلتك او شقتك او عمارتك يوجد لدينا تشطيبات و ديكورات وتصميمات شركة العاصمة للتشطيبات والديكورات الحدثية و يوجد لدينا أحدث التصميما ت3D والديكورات ويوجد لدينا احدث الاثاث مودرين و المقاسات الاثاث المنزلى حسب رغبتك والشركة على استعداد تام للعملاءها الكرام ويوجد تسهيلات فى السداد واجود الخامات وضمان 10سنين لدينا فريق عمل ذو خبرة واسعة في مجال الديكور والتشطيبات المتكاملة وا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
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|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076202
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1,450 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه