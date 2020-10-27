تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه

(للتقسيط)
|عروض التقسيط ادفع احدث التشطيبات وارقى الديكورات والتصميمات **عايز تشطب شقتك او فيلتك او بيتك للاستعلام ادفع 50 ٪ على مراحل التشطيب والباقي على 36 شهر بدون فوائد للاستعلام 01119884511
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Decorations
|التليفون:
|01119884511
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|العنوان:
|شارع عثمان ابن عفان- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070645
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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1 جنيه