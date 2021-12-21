تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)
|عروض التقسيط على 36 شهر بدون فوائد بشركة حورس للعمارة والديكور للتشطيبات الفاخرة والديكورات الراقية والتصميمات والمطابخ الحديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية * والعمل داخل وخارج القاهرة ادفع 50 % على مراحل التشطيب . والباقى بعد التسليم على 36 شهر وفرصة عروض التقسيط على 12 شهر بدون فوائد . للمطابخ الحديثة للاستعلام * 01221300550 / 01116634669 شركة حورس للعمارة والديكور - 28 ش عثمان بن عفان مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة حورس للديكور
|التليفون:
|01127289435
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117459
1,450 جنيه
3,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
3,000 جنيه