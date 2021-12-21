تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

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صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

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عروض التقسيط على 36 شهر بدون فوائد بشركة حورس للعمارة والديكور للتشطيبات الفاخرة والديكورات الراقية والتصميمات والمطابخ الحديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية * والعمل داخل وخارج القاهرة ادفع 50 % على مراحل التشطيب . والباقى بعد التسليم على 36 شهر وفرصة عروض التقسيط على 12 شهر بدون فوائد . للمطابخ الحديثة للاستعلام * 01221300550 / 01116634669 شركة حورس للعمارة والديكور - 28 ش عثمان بن عفان مصر الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة حورس للديكور
التليفون: 01127289435

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العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2022
رقم الإعلان: 2117459
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