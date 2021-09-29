تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)
|احدث الديكورات والتصميمات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد مع شركة حورس للعمارة والديكور ادفع 50 % على مراحل التشطيب والباقى بعد التسليم على 36 شهر للاستعلام فوووون 01221300550 // 01116634669 28 برج روما شارع عثمان بن عفان مصر الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة حورس للديكور
|التليفون:
|01127289435
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110590
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1,450 جنيه