تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)
|تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد ** ادفع 50 % عى مراحل التشطيب والباقى بعد التسليم على 36 شهر بدون فوائد )) مع شركة حورس للعمارة والديكور - للاستعلام فون 01116634669 ** 01221300550
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة حورس للديكور
|التليفون:
|01221300550 // 01116634669
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083572
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