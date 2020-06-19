تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

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تفاصيل الإعلان
تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد ** ادفع 50 % عى مراحل التشطيب والباقى بعد التسليم على 36 شهر بدون فوائد )) مع شركة حورس للعمارة والديكور - للاستعلام فون 01116634669 ** 01221300550
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة حورس للديكور
التليفون: 01221300550 // 01116634669

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 28 برج روما ش عثمان بن عفان مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062415
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