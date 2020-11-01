تشطيبات حديثه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تشطيبات حديثه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله - في القاهرة مصر

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تشطيبات رائعه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله جدد شقتك وبيتك وفيلاتك بالتقسيط ايوا بالتقسيط ادفع 50٪علي مراحل التشطيب الباقى على 36 شهر بدون فوائد للاستعلام 01119884511
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Decorations
التليفون: 01119884511

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع عثمان ابن عفان- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070985
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27/10/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

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22/10/2020
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احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة

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2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات حديثه - في القاهرة مصر

تشطيبات وديكورات حديثه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق الراقية، بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احنا شركه تشطيبات وديكور داخلي وخارجي من اكتر من 20 سنه 🏅🎖 تواصل الان واعثر على عروض.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عروض التصميم الداخلى والتشطيب للشقق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط على 36 شهر بدون ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انضم الأن لأكثر من٥٣ الف متابع 💥 أفضل عروض التصميم الداخلى والتشطيب للشقق والفيل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/10/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة اقوي تصميمات ماس ايجيبت - شطب فيلتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط على 36 شهر بدون ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/10/2020
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