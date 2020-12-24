تشطيبات باقات للتقسيط

بنسلمك الشغل مرحله مرحله تحت اشراف مهندس مختص علشان نضمنلك جوده الخامات المستخدمة و كفاءة الشغل و بنقدم كل خدمات التأسيس كاملة من (سباكة - كهرباء - أسقف - نجارة - دهانات - أرضيات ، وجميع انواع الديكورات المختلفه ) لجميع المساحات وكمان بنقدملك تصميمات 3D /2D قبل التنفيذ علشان تقدر تشوف بيتك زي ما بتحلم بيه مش بس كده احنا كمان بنسلمك الضمان الاصلي علي كل الادوات اللي هتتركب في شقتك علشان تعيش معاك لأطول فترة 🛡 -دلوقتي تقدر تصمم و تشطب بأمان و بطريقه حديثة وعصرية وتنفيذ راقي ومم