تشطيبات باقات للتقسيط

(فرص)
|بنسلمك الشغل مرحله مرحله تحت اشراف مهندس مختص علشان نضمنلك جوده الخامات المستخدمة و كفاءة الشغل و بنقدم كل خدمات التأسيس كاملة من (سباكة - كهرباء - أسقف - نجارة - دهانات - أرضيات ، وجميع انواع الديكورات المختلفه ) لجميع المساحات وكمان بنقدملك تصميمات 3D /2D قبل التنفيذ علشان تقدر تشوف بيتك زي ما بتحلم بيه مش بس كده احنا كمان بنسلمك الضمان الاصلي علي كل الادوات اللي هتتركب في شقتك علشان تعيش معاك لأطول فترة 🛡 -دلوقتي تقدر تصمم و تشطب بأمان و بطريقه حديثة وعصرية وتنفيذ راقي ومم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ديكو هاوس
|التليفون:
|01003907390 01066664006 0226716620 0226716621
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|العنوان:
|27 مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077431
1 جنيه
1 جنيه
2 جنيه
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(للتقسيط)- في القاهرة مصر
2 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه