تسويق واعلان

(فرصة عمل)
|تسويق وإعالن علي المواقع االلكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 ) - نظام عقد سنوي يضمن حقوق الموظف - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - راتب 4000ج أساسي بالعقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل واثبات الذات - السن من 18 : 55 سنة - مؤهل متوسط - يتم قبول الطالب التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085779
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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