تسويق واعلان

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تفاصيل الإعلان
تسويق وإعالن علي المواقع االلكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 ) - نظام عقد سنوي يضمن حقوق الموظف - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - راتب 4000ج أساسي بالعقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل واثبات الذات - السن من 18 : 55 سنة - مؤهل متوسط - يتم قبول الطالب التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2021
رقم الإعلان: 2085779
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صورة الاعلان: موظفين سيلز - في القاهرة مصر

موظفين سيلز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: موظفين سيلز - في القاهرة مصر

موظفين سيلز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: موظفين سيلز - في القاهرة مصر

موظفين سيلز

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مبيعات أون لاين - في القاهرة مصر

مبيعات أون لاين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اون لاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مبيعات - في القاهرة مصر

مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مبيعات ( طالب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركة_الباحه_للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعمل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/2/2021
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صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحماماتوقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والمياه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

25/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: موظفين مبيعات - في القاهرة مصر

موظفين مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مبيعات - في القاهرة مصر

مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مبيعات ( طلاب وخريجين ) – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: موظفين تسويق - في القاهرة مصر

موظفين تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين تسويق : طالب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: موظفين لعمل اعلانات - في القاهرة مصر

موظفين لعمل اعلانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات خبره للعمل بمصنع لحوم بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات خبره للعمل بمصنع لحوم بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مندوبين مبيعات خبره بالمواد الغذائية للعمل بمصنع لتوزيع لحوم راتب 3000 ريال شامل السكن + 1 ٪&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

13/2/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس أكبر الشركات فى مصر لبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

جرين هاوس أكبر الشركات فى مصر لبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

. شركة جرين هاوس رائدة في مجال إستيراد الكومباكت ( HPL ) قواطيع الحمامات و المطابخ و تتميز الشركة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/2/2021
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