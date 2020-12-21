تسويق وإعلان علي المواقع الالكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 ) - نظام عقد سنوي يضمن حقوق الموظف ( تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - راتب 4000ج أساسي بالعقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل واثبات الذات - السن من 18 : 55 سنة - مؤهل متوسط - يتم قبول الطلاب التواصل واتساب 01025262897 أ.أحمد أشرف