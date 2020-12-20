(فرصة عمل)
|تسويق وإعلان علي المواقع الالكترونية بشفت 6 ساعات ( صباحي من 11 : 5 – مسائي من 5 : 11 ) - نظام عقد سنوي يضمن حقوق الموظف ( تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - راتب 4000ج أساسي بالعقد - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل واثبات الذات - السن من 18 : 55 سنة - مؤهل متوسط - يتم قبول الطلاب التواصل واتساب 01025262897
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076920
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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